Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAR 2026 | 28º
X
Policiales

El expolicía Franco Albornoz fue condenado a cuatro años por la muerte de su compañero Christian Carrizo

Este viernes se conoció el veredicto del tribunal.

Hoy 14:21

Este viernes se conoció el veredicto del tribunal en el juicio por la muerte del policía Christian Carrizo, ocurrida dentro de la Comisaría Segunda de la Capital santiagueña. Los jueces condenaron al ex efectivo Franco Albornoz a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple.

Sin embargo, como el acusado ya permaneció detenido durante dos años en el marco de la causa, cumplirá el resto de la condena en libertad, aunque deberá acatar una serie de medidas impuestas por el tribunal.

El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2016, cuando Carrizo murió a causa de un disparo en la cabeza dentro de la dependencia policial. Según se ventiló durante el proceso judicial, el trágico episodio se habría producido mientras ambos manipulaban armas de fuego en el interior de la seccional.

TEMAS veredicto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
  2. 2. Colapinto superó la Q1 pero no la Q2 para la carrera sprint: largará 16º la carrera corta de China
  3. 3. Video impactante: continúa creciendo el ingreso de agua al Embalse Río Hondo y mantienen la alerta por la crecida del Río Dulce
  4. 4. Crecida del Río Dulce en Santiago del Estero: cortan sectores de la costanera y refuerzan medidas preventivas
  5. 5. Motociclista chocó contra un perro, derrapó y terminó hospitalizado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT