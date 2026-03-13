El expolicía Franco Albornoz fue condenado a cuatro años por la muerte de su compañero Christian Carrizo

Este viernes se conoció el veredicto del tribunal.

Hoy 14:21

Este viernes se conoció el veredicto del tribunal en el juicio por la muerte del policía Christian Carrizo, ocurrida dentro de la Comisaría Segunda de la Capital santiagueña. Los jueces condenaron al ex efectivo Franco Albornoz a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple.

Sin embargo, como el acusado ya permaneció detenido durante dos años en el marco de la causa, cumplirá el resto de la condena en libertad, aunque deberá acatar una serie de medidas impuestas por el tribunal.

El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2016, cuando Carrizo murió a causa de un disparo en la cabeza dentro de la dependencia policial. Según se ventiló durante el proceso judicial, el trágico episodio se habría producido mientras ambos manipulaban armas de fuego en el interior de la seccional.