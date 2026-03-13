Prohíben el tránsito pesado en la Ruta 92 a la altura del puente Saladillo del Rosario

La medida fue comunicada por la Comisaría Comunitaria 39.

Hoy 15:01

La Policía informó que, por disposición de Vialidad de la Provincia, quedó prohibido el tránsito pesado sobre la Ruta Provincial 92 a la altura del puente Saladillo del Rosario.

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La medida fue comunicada a través de un parte difundido por la Comisaría Comunitaria Nº39, con el objetivo de preservar la seguridad vial en ese sector.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción alcanza a todo tipo de transporte de gran porte que circule por esa vía. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar las precauciones necesarias y utilizar caminos alternativos mientras se mantenga vigente la disposición.