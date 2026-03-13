Mientras Boca busca su renovación, el Changuito Zeballos está en la mira de un importante club europeo

En el Xeneize ya iniciaron las charlas para prolongarle el vínculo que vence a fin de año al santiagueño, pero desde el Viejo Continente aseguran que un club lo tiene en carpeta.

Hoy 18:13

En Boca Juniors saben que el tiempo apremia. El contrato de Exequiel Zeballos finaliza a fin de año y su renovación se convirtió en una de las principales prioridades de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

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El delantero santiagueño, actualmente en recuperación de un desgarro sufrido ante Newell's Old Boys, ya comenzó conversaciones para extender su vínculo, aunque por ahora no existen avances formales.

Napoli aparece en el radar

Mientras continúan las negociaciones, desde Italia aseguran que SSC Napoli sigue de cerca la situación del atacante y podría intentar incorporarlo a mitad de año.

El club italiano, donde Diego Maradona dejó una huella imborrable, lo tendría en carpeta como uno de sus objetivos a futuro y podría iniciar gestiones si la renovación no se concreta.

En caso de que Zeballos llegue a julio sin firmar un nuevo contrato, quedará en condiciones de negociar libremente con cualquier club para marcharse en enero de 2027, un escenario que Boca busca evitar.

En el club de la Ribera mantienen el optimismo respecto a la continuidad del futbolista, destacando la buena relación con su representante y la predisposición al diálogo.

Sin embargo, también reconocen que cada día sin acuerdo aumenta el riesgo de que aparezcan nuevos interesados con sondeos informales.

Por ahora, las conversaciones continúan y en Boca confían en que la posibilidad de que el Changuito se marche libre no está sobre la mesa, aunque la dirigencia sabe que deberá acelerar las gestiones para evitar complicaciones a futuro