Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAR 2026 | 30º
X
Regionales

Le dieron cuatro meses de prisión preventiva al empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Esta mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos. Marcelo Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía.

Hoy 19:20
tucuman

Durante la mañana de este viernes se realizó la formulación de cargos a Marcelo Segura por el violento cabezazo que le pegó el pasado miércoles en el sur de la provincia de Tucumán al diputado Federico Pelli de La Libertad Avanza. La decisión final fue una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía”. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.

Al momento de abordar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió que se dicte la prisión preventiva durante cuatro meses, apoyándose en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima”, sostuvo Ibáñez.

Además, precisó que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.

TEMAS Tucumán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
  2. 2. Colapinto superó la Q1 pero no la Q2 para la carrera sprint: largará 16º la carrera corta de China
  3. 3. Video impactante: continúa creciendo el ingreso de agua al Embalse Río Hondo y mantienen la alerta por la crecida del Río Dulce
  4. 4. Crecida del Río Dulce en Santiago del Estero: cortan sectores de la costanera y refuerzan medidas preventivas
  5. 5. Motociclista chocó contra un perro, derrapó y terminó hospitalizado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT