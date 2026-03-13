Le dieron cuatro meses de prisión preventiva al empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado

Esta mañana se realizó la audiencia de formulación de cargos. Marcelo Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía.

Hoy 19:20

Durante la mañana de este viernes se realizó la formulación de cargos a Marcelo Segura por el violento cabezazo que le pegó el pasado miércoles en el sur de la provincia de Tucumán al diputado Federico Pelli de La Libertad Avanza. La decisión final fue una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.

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El fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía”. Por su parte, la defensa hizo uso del recurso de impugnación.

Al momento de abordar las medidas de coerción, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez pidió que se dicte la prisión preventiva durante cuatro meses, apoyándose en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.

“Se hace de suma relevancia cautelar el proceso, y la prisión preventiva es la medida más idónea. No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo y con impactos institucionales directos, ya que la víctima se trata de un diputado de la nación. En los videos que son de público conocimiento se ve claramente la participación del acusado sobre el hecho investigado y el daño ocasionado a la víctima”, sostuvo Ibáñez.

Además, precisó que “en el hecho no sólo estuvo involucrado el agresor, sino que también hubo un grupo de personas que participan del momento de tensión previo al ataque y que deben ser identificadas”.