“El caudal seguirá aumentando”: la intendenta de Termas alertó por la crecida del dique y refuerza el operativo en la ciudad

La jefa comunal Paula Cánepa confirmó que el municipio, junto con fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, realiza relevamientos y asistencia preventiva ante el avance del agua.

Hoy 20:48

En medio de la histórica crecida que afecta a Termas de Río Hondo, la intendenta Paula Cánepa advirtió que el caudal de agua que ingresa al embalse continuará aumentando, por lo que se intensifican los operativos de prevención y asistencia en distintos sectores de la ciudad.

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En diálogo con Radio Panorama, la jefa comunal explicó que desde el municipio se trabaja de manera permanente para monitorear la situación y asistir a los vecinos. “Hace más de 72 horas que estamos trabajando con este tema y en contacto permanente con todos los equipos que están operando en la ciudad”, señaló.

Según detalló, el incremento del nivel del agua ya provocó anegamientos en sectores cercanos al río, especialmente en zonas como el camping, la feria del dique y áreas donde hay viviendas de vecinos.

En ese sentido, indicó que el municipio comenzó a solicitar a las familias que se autoevacúen de manera preventiva, al tiempo que se dispusieron espacios para alojar a quienes necesiten resguardarse. “Les pedimos primero que autoevacúen y también les ofrecimos la evacuación por parte del municipio. Tenemos lugares preparados para asistir a la gente”, explicó.

Por el momento no se registran evacuados en los centros dispuestos, aunque desde la comuna reconocieron que muchos vecinos se resisten a abandonar sus hogares. “Hay personas que no quieren salir de sus casas y eso representa una dificultad, pero seguimos monitoreando y vamos a insistir porque el caudal está aumentando”, advirtió.

Cánova también remarcó que los niveles actuales del embalse ya superan los registros de la inundación de 2017, considerada hasta ahora una de las crecidas más importantes en la ciudad. “La última gran inundación fue en 2017, pero los números de hoy ya superan esos registros”, afirmó.

El operativo se realiza de manera conjunta con el Comité de Emergencia, Policía, Prefectura, Bomberos y Protección Civil, además de distintas áreas municipales que trabajan en el relevamiento y la asistencia a los vecinos.

Por otra parte, la intendenta pidió a la población no difundir información falsa, luego de que en redes sociales circularan rumores sobre una supuesta rotura de la presa del dique. “Eso es absolutamente falso. Pedimos a la gente que se informe únicamente por los canales oficiales del municipio”, remarcó.

Finalmente, insistió en que se espera que continúe ingresando más agua al embalse en las próximas horas, por lo que se mantendrán los controles y recorridos en los barrios más comprometidos. “Todas las áreas están trabajando y vamos a seguir relevando a la gente para que se traslade a lugares seguros antes de asumir un riesgo”, concluyó.