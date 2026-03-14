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La Fórmula 1 evalúa suspender los GP de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

La máxima categoría del automovilismo mundial se mantiene en alerta por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Hoy 00:47

El conflicto en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán mantiene en alerta al mundo y también podría impactar en el calendario de la Fórmula 1.

Según informó SkySports F1, la Federación Internacional del Automóvil analiza suspender de manera definitiva los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, sin buscar circuitos alternativos para reemplazarlos.

Dos carreras en duda

De acuerdo al calendario original, el Gran Premio de Bahréin debía disputarse entre el 10 y el 12 de abril, mientras que el Gran Premio de Arabia Saudita estaba programado para el 17 al 19 del mismo mes en el circuito callejero de Jeddah.

Si finalmente se confirma la suspensión, la temporada 2026 pasaría a tener 22 carreras, en lugar de las 24 previstas inicialmente.

Un calendario ajustado y pocas alternativas

En un primer momento, la categoría había evaluado buscar sedes alternativas, pero la falta de tiempo para la organización y un calendario ya muy exigente para equipos y pilotos complicaron esa posibilidad.

Ante este escenario, dentro de la Fórmula 1 consideran cada vez más probable cancelar ambas fechas y retomar la actividad recién en el Gran Premio de Miami, previsto para el primer fin de semana de mayo.

El calendario 2026 y la agenda de Colapinto

En este contexto, también se mantiene la expectativa por la actividad del piloto argentino Franco Colapinto, quien forma parte del programa de Alpine F1 Team.

El calendario confirmado hasta el momento es el siguiente:

  • GP de Australia: 6 al 8 de marzo
  • GP de China: 13 al 15 de marzo
  • GP de Japón: 27 al 29 de marzo
  • GP de Bahréin: 10 al 12 de abril (en duda)
  • GP de Arabia Saudita: 17 al 19 de abril (en duda)
  • GP de Miami: 1 al 3 de mayo
  • GP de Canadá: 22 al 24 de mayo
  • GP de Mónaco: 5 al 7 de junio
  • GP de Barcelona: 12 al 14 de junio
  • GP de Austria: 26 al 28 de junio
  • GP de Gran Bretaña: 3 al 5 de julio
  • GP de Bélgica: 17 al 19 de julio
  • GP de Hungría: 24 al 26 de julio
  • GP de Países Bajos: 21 al 23 de agosto
  • GP de Italia: 4 al 6 de septiembre
  • GP de España: 11 al 13 de septiembre
  • GP de Azerbaiyán: 25 al 27 de septiembre
  • GP de Singapur: 9 al 11 de octubre
  • GP de Estados Unidos: 23 al 25 de octubre
  • GP de México: 30 de octubre al 1 de noviembre
  • GP de Brasil: 6 al 8 de noviembre
  • GP de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre
  • GP de Qatar: 27 al 29 de noviembre
  • GP de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre

Por ahora, la decisión final todavía no fue oficializada, pero la incertidumbre crece y podría haber novedades en los próximos días sobre cómo continuará la temporada 2026.

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