Minerales críticos y Argentina Week: por qué debemos prepararnos para la próxima década

La minería puede convertirse en una plataforma de desarrollo regional capaz de dejar un legado duradero en infraestructura: caminos, energía, telecomunicaciones y empleo que trasciendan la actividad extractiva.

Hoy 04:40

Por Amalia Saenz, en diario Ámbito

Con exportaciones mineras en niveles récord y una creciente cartera de proyectos de cobre y litio en desarrollo, Argentina comienza a posicionarse en el mapa global de los minerales críticos. El desafío ya no es demostrar su potencial geológico, sino construir las condiciones -infraestructura, capital humano y estructuras legales y financieras innovadoras- que permitan transformar esa riqueza geológica en desarrollo económico sostenible

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Del potencial geológico a la construcción de condiciones

Pensar el desarrollo de la minería en Argentina hoy exige adoptar un ¨mindset¨ verdaderamente "out of the box". Infraestructura logística en zonas remotas, esquemas financieros - legales innovadores, participación de compradores industriales en la estructuración de proyectos y nuevos modelos de cooperación público-privada comienzan a formar parte de una conversación que hasta hace pocos años parecía lejana.

La transición energética global, la electrificación de las economías y la creciente demanda de minerales críticos están redefiniendo el mapa económico internacional. En ese nuevo escenario, países con abundantes recursos geológicos como Argentina comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante.

Durante décadas, la conversación sobre minería en el país estuvo dominada por una palabra: potencial.

El desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura asociada exige también pensar más allá de los esquemas tradicionales de financiamiento.

El desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura asociada exige también pensar más allá de los esquemas tradicionales de financiamiento.

Argentina posee algunos de los recursos más importantes del mundo en cobre, oro, litio y plata. Sin embargo, durante años ese potencial convivió con limitaciones estructurales vinculadas a infraestructura, financiamiento, estabilidad macroeconómica y previsibilidad regulatoria. Hoy esa conversación comienza a cambiar. La Argentina Week, refleja un renovado interés internacional por los recursos del país. Gobernadores de provincias productoras, ejecutivos de empresas e industrias, incluidas las mineras y energéticas, bancos internacionales y fondos de inversión participaron en encuentros destinados a reflexionar y presentar oportunidades de inversión en infraestructura, energía y minería.

Estos encuentros cumplen un rol cada vez más relevante en la construcción de confianza entre países productores de recursos naturales y los mercados financieros globales. En un contexto en el que las cadenas de suministro de minerales críticos se han convertido en un tema central para la seguridad económica de muchas economías industrializadas, espacios de diálogo como estos permiten mostrar no solo el potencial de un país, sino también su marco institucional, sus proyectos en desarrollo y la capacidad de sus provincias para acompañar inversiones de largo plazo.

Pero más allá de la agenda diplomática o empresarial, el tono de la conversación también ha evolucionado. Durante muchos años el discurso sobre minería en Argentina giró en torno a lo que el país podría llegar a ser. Hoy comienzan a verse señales concretas de una industria que avanza hacia una nueva escala productiva. Los puentes están tendidos. Argentina comienza a transitar una etapa distinta: la de los proyectos, las inversiones y las exportaciones reales.

Minerales críticos y el nuevo mapa geoeconómico

Este renovado interés internacional no ocurre en un contexto vacío. La transición energética y la electrificación de la economía global están transformando profundamente las cadenas de suministro industriales. Minerales como el litio, el cobre y el níquel se han convertido en insumos estratégicos para baterías, energías renovables, movilidad eléctrica y tecnologías digitales.

Según estimaciones de la Agencia Internatiociona de Energía (IEA, por su siglas en ingles), la demanda global de litio podría multiplicarse varias veces hacia 2040 en escenarios de transición energética acelerada. El cobre, por su parte, es considerado un mineral esencial para la electrificación de la economía global: redes eléctricas, centros de datos, sistemas de almacenamiento energético y vehículos eléctricos dependen cada vez más de este metal.

En este contexto, los países industrializados buscan diversificar y asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos. La cooperación creciente entre Argentina y los Estados Unidos en materia de minerales estratégicos refleja esa necesidad. El denominado Mineral Security Parthnership (MSP), fue una iniciativa q bajo el liderazgo de Estados Unidos en el 2022, para acelerar el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos focalizando en una energía diversa, segura y sostenible, reduciendo la dependencia de jurisdicciones consideradas de alto riesgo. Hoy involucra cerca de 30 países, siendo Australia, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Noruega, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión Europea los principales socios actores. (www.state.gov/minerals-security-parnership).

Argentina, con una cartera significativa de proyectos cupríferos en desarrollo e importantes reservas de litio en el denominado triángulo del litio, comienza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de ese nuevo mapa geoeconómico.

Exportaciones mineras en crecimiento

Los números comienzan a reflejar esta evolución. En 2025 Argentina alcanzó US$ 6.037 millones en exportaciones mineras, la cifra más alta registrada por el sector en el país, lo que representó un crecimiento del 29,2 % respecto de 2024, según informes publicados por la Secretaría de Minería de la Nación Argentina.

El crecimiento fue impulsado principalmente por el desempeño del oro y la plata, así como por la expansión sostenida de la producción de litio.

Más allá de la cifra puntual, lo verdaderamente significativo es la tendencia que comienza a consolidarse. Diversos informes sectoriales estiman que la cartera de proyectos mineros en Argentina podría superar los US$ 30.000 millones en inversiones potenciales durante la próxima década.

Si una parte significativa de estos proyectos logra materializarse, el perfil exportador del país podría experimentar una transformación estructural.

La minería y el espejo regional

La comparación con otros países de la región permite dimensionar el espacio de crecimiento que aún tiene la minería argentina.

Las exportaciones mineras de Chile superan los u$s60.000 millones anuales, impulsadas principalmente por su producción de cobre, según estadísticas del Banco Central de Chile.

Por su parte, Perú registra exportaciones mineras superiores a u$s40.000 millones anuales, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas del Perú.

Ambos países construyeron sus industrias mineras a lo largo de décadas mediante inversiones sostenidas en infraestructura, estabilidad regulatoria y desarrollo de capital humano especializado.

Argentina se encuentra hoy frente a la posibilidad de recorrer un camino similar.

Infraestructura: la verdadera frontera del desarrollo

Si existe un factor que definirá el ritmo de desarrollo de la minería argentina en los próximos años, ese factor es la infraestructura. Muchos de los proyectos mineros más importantes del país se ubican en zonas de alta montaña y territorios remotos, donde los desafíos logísticos son considerables.

Carreteras de altura, corredores logísticos, acceso a energía eléctrica, conectividad digital, trenes y facilidades portuarias forman parte de un entramado de infraestructura que excede la escala de un proyecto individual.

La minería puede convertirse en una plataforma de desarrollo regional capaz de dejar un legado duradero en infraestructura: caminos, energía, telecomunicaciones y empleo que trasciendan la actividad extractiva.

Pero para que esto ocurra será necesario avanzar con rapidez en soluciones de infraestructura que acompañen el ritmo de desarrollo de los proyectos.

La experiencia argentina en el desarrollo de Vaca Muerta demuestra cómo la combinación de inversión privada, infraestructura logística y marcos regulatorios adecuados puede transformar un recurso geológico en una plataforma productiva de escala global. En el segmento minero -fruto de su menor desarrollo- hoy encontramos menos ejemplos. En San Juan, a partir de la creación de un fondo especifico se hizo realidad la construcción de la línea eléctrica de 400 kV que abastece proyectos como Veladero, por dar un ejemplo.

Financiamiento innovador y el rol de los off-takers

El desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura asociada exige también pensar más allá de los esquemas tradicionales de financiamiento.

En el contexto global se observa una tendencia creciente: la participación directa de compradores industriales, fabricantes de baterías o automotrices, junto con agencias de crédito a la exportación, en la estructuración financiera de proyectos mineros.

El desarrollo del proyecto de litio Rincón por parte de Rio Tinto recientemente anunciado, constituye un ejemplo ilustrativo de esta tendencia, donde el respaldo de financiamiento internacional, mediante estructuras financieras sofisticadas asegura un paquete de financiamiento de u$s1.175millones en el proyecto Rincón, ubicado en la provincia de Salta. El anuncio menciona préstamos de la International Finance Corporation (IFC), IDB Invest, Export Finance Australia y el Japan Bank for International Cooperación (JBIC).

En estos esquemas, los llamados off-takers -empresas tomadoras del insumo, que aseguran contratos de compra a largo plazo— pueden hoy también desempeñar un rol clave no solo como compradores, sino en un proceso de monetización que puede ser ejecutado con respaldo contractual. Estas partes garantizan, en su papel participatorio, el financiamiento de proyectos y la construcción de infraestructura y logística.

Pensar en estas soluciones exige adoptar un mindset verdaderamente "out of the box", capaz de integrar producción, infraestructura, financiamiento y demanda internacional.

Capital humano: el desafío silencioso

Junto con la infraestructura, el desarrollo de capital humano especializado representa otro desafío central para el crecimiento del sector.

Los proyectos mineros modernos requieren estándares técnicos y operativos de clase mundial: operadores especializados, ingenieros, técnicos en seguridad industrial, especialistas ambientales y profesionales con experiencia en gestión de operaciones complejas.

Sin embargo, muchas de las regiones donde se desarrollan estos proyectos carecen de capital humano con formación técnica especializada.

Si bien numerosas empresas han impulsado programas de capacitación como parte de sus políticas de responsabilidad empresarial, la velocidad de crecimiento que podría experimentar el sector minero en los próximos años plantea nuevos desafíos. Normativas que establecen porcentajes rígidos de empleo local pueden resultar bien intencionadas desde el punto de vista del desarrollo regional, pero si no están acompañadas por programas de formación adecuados podrían generar tensiones entre la necesidad de crear empleo local y la exigencia de operar bajo estándares internacionales.

Lecciones aprendidas de la formación Vaca Muerta y sentido de urgencia

Argentina cuenta con una experiencia reciente que ofrece enseñanzas valiosas para el desarrollo de su sector minero: el proceso que llevó a consolidar el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante años, el potencial de ese recurso permaneció latente mientras el país enfrentaba desafíos vinculados a infraestructura, financiamiento y condiciones regulatorias. Solo a través de incentivos regulatorios, se traccionaron inversiones en transporte e infraestructura energética. A través de acuerdos comerciales y marcos regulatorios más estables, el desarrollo de la formación pudo acelerarse. La industria del petróleo y gas trabaja de la mano de consorcios en infraestructura donde cada operador involucrado invierte en transporte e instalaciones viabilizando la salida al mercado.

La minería argentina enfrenta hoy un desafío similar. La disponibilidad de sus recursos geológicos ya está demostrada; lo que determinará el ritmo de desarrollo será la capacidad de anticipar y resolver "cuellos de botella" logísticos, financieros y regulatorios.

Aprender de esa experiencia implica también comprender el valor del tiempo. La lección de Vaca Muerta nos enseñó que los recursos por sí solos no generan desarrollo. Lo que determina el éxito es la capacidad de un país para construir a tiempo la infraestructura, las condiciones regulatorias y los mecanismos financieros que permitan transformarlos en producción real.

En un contexto global en el que la demanda por minerales críticos crece rápidamente y las economías industrializadas buscan asegurar sus cadenas de suministro, el tiempo se convierte en un factor estratégico.

Prepararse para una Argentina minera

Argentina se encuentra hoy frente a una oportunidad histórica. El país dispone de recursos geológicos relevantes, una cartera creciente de proyectos en desarrollo y una demanda internacional que busca diversificar sus fuentes de abastecimiento de minerales críticos. Pero el desarrollo de una industria minera de escala global no depende únicamente de los recursos naturales.

Depende de la capacidad de un país para construir infraestructura, capital humano, marcos institucionales y estructuras financieras innovadoras que acompañen el crecimiento del sector.

Prepararse para una Argentina minera implica comprender que el debate ya no gira exclusivamente en torno al potencial geológico del país. Ese potencial ya ha sido demostrado, el verdadero desafío comienza ahora: construir las condiciones que permitan transformar esa riqueza en desarrollo sostenible para las próximas décadas.