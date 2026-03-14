“Fue una experiencia única”: MasterChef Celebrity tiene un nuevo eliminado y se acerca la esperada final

El reality de Telefe continúa su camino exitoso. Hay cinco participantes en la recta final.
Este viernes 13 de marzo se realizó una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo conducido por Wanda Nara, que ya está en sus últimos días.
Por decisión del jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, un participante dejó el certamen y ahora solo quedan cinco en competencia.
El desafío de la jornada fue complejo: los participantes debieron preparar dos platos en 60 minutos.
Uno -libre- con los ingredientes que ellos elijan del mercado y otro con los ingredientes que les tocaron en "la caja misteriosa".
Los más destacados de la jornada fueron La Reini, Ian Lucas y Emilia Attias.
Mientras que Marixa Balli, El Turco Husaín y Maxi López fueron los que menos conformaron al jurado.
Finalmente, Marixa Balli fue eliminada de MasterChef Celebrity.
"Gracias a todos... La verdad que todo el equipo es impresionante. Fue un placer compartir con ustedes, fue una experiencia única. Fue lo más lindo que me pasó en el último tiempo. Estoy muy feliz", se despidió la mediática, a pura emoción.
Finalistas de Masterchef.
¿Quiénes siguen en MasterChef Celebrity?
De esta forma, con la eliminación de Marixa Balli, quedan cinco participantes en competencia en MasterChef Celebrity.
Ellos son: Ian Lucas, Sofia “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín, Maxi López y Emilia Attias.