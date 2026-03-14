Golpe al narcotráfico: secuestran tres camionetas y más de 1.300 kilos de hojas de coca en un control en la Muralla Norte

Un importante procedimiento policial permitió secuestrar más de una tonelada de hojas de coca y tres camionetas utilizadas para su traslado durante un control preventivo realizado en el norte de la provincia.

Hoy 10:44

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Base Operativa N.º 1 sobre la Ruta Provincial N.º 4, a la altura del puesto de control “El Mojón”, en el departamento Copo. Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron inicialmente una camioneta Toyota Hilux de color negro y realizaron una entrevista de rutina a sus ocupantes.

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Según informaron fuentes policiales, las respuestas contradictorias de los ocupantes despertaron sospechas entre los efectivos, quienes consideraron la posibilidad de que el vehículo formara parte de una caravana. Ante esta situación, los policías iniciaron un rastrillaje en la zona en busca de posibles cómplices.

Como resultado del despliegue, los uniformados localizaron otros dos rodados que circulaban en cercanías del lugar: una camioneta Renault Alaskan de color blanco con ploteado negro y otra Toyota Hilux de color gris.

Secuestro del cargamento

Tras inspeccionar los vehículos, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas constató la presencia de numerosos bultos que contenían hojas de coca. En la Renault Alaskan se hallaron 29 paquetes con un peso total de 655 kilos con 250 gramos, mientras que en la Toyota Hilux gris se encontraron 30 bultos que arrojaron un pesaje de 683 kilos con 250 gramos.

De esta manera, el cargamento total secuestrado alcanzó los 1.338 kilos con 500 gramos de hojas de coca.

De acuerdo con la investigación preliminar, la mercadería era trasladada desde la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, y tenía como destino final la localidad de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a tres hombres mayores de edad y procedieron además al secuestro de las tres camionetas utilizadas para el traslado del cargamento, junto con cuatro teléfonos celulares de distintas marcas, entre ellos Motorola, Redmi, iPhone y TCL.

Una vez interiorizado de lo ocurrido, el Juzgado Federal interviniente dispuso que se labren las actuaciones correspondientes y que los involucrados queden supeditados a la causa caratulada como “Infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero”, mientras continúan las actuaciones judiciales.