Advierten sobre la presencia de animales silvestres tras la crecida del río Dulce y piden no manipularlos

Desde organismos provinciales solicitaron a la población que, ante la aparición de especies fuera de su hábitat natural, den aviso inmediato a personal especializado para evitar riesgos.

Hoy 20:53

En el marco del aumento del caudal del río Dulce, autoridades provinciales emitieron una advertencia a la población ante la posible aparición de animales autóctonos fuera de su hábitat natural, una situación que puede generarse por el desplazamiento provocado por la crecida.

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Desde los organismos de control pidieron a los vecinos que no intenten capturar ni manipular especies silvestres, ya que esto puede representar un riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

Entre los ejemplares que podrían ser vistos en zonas urbanas o rurales se encuentran iguanas, lagartos, yacarés y otras especies autóctonas que, debido al avance del agua, pueden desplazarse hacia lugares habitados.

Ante cualquier avistamiento, se solicita dar aviso inmediato a la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia, comunicándose al 385 4025564, para que personal especializado intervenga en la situación.

Desde el organismo remarcaron que la intervención de profesionales es fundamental para resguardar la seguridad de la población y garantizar la protección de la fauna silvestre, especialmente en contextos de fenómenos naturales como la crecida del río.