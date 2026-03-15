Fraudes financieros digitales: cómo operan las nuevas estafas de inversión

Plataformas falsas, asesores ficticios y promesas de ganancias rápidas forman parte de un esquema global que se expande con inteligencia artificial y pone en riesgo los ahorros de miles de personas.

Hoy 04:34

Por Pedro Chavez Atía (*) para Diario Panorama

En los últimos meses he recibido numerosas consultas de personas que sospechan haber sido contactadas por supuestas plataformas de inversión online. En muchos casos, detrás de estas propuestas se esconden maniobras fraudulentas que forman parte de un tipo de estafa conocido internacionalmente como investment scam. Se trata de esquemas que combinan publicidad engañosa, plataformas digitales simuladas y la suplantación de identidad de empresas financieras reconocidas con el objetivo de persuadir a las personas de transferir dinero bajo la promesa de obtener ganancias rápidas.

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El primer contacto suele producirse a través de anuncios en redes sociales o en sitios web. Allí se promocionan supuestas oportunidades de inversión en acciones, criptomonedas o mercados internacionales. Muchas veces esos anuncios incluyen imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial en los que aparecen figuras públicas o empresarios recomendando determinadas plataformas. Ese tipo de contenido suele ser completamente falso y forma parte de la estrategia para generar confianza. La utilización de rostros conocidos busca generar un efecto psicológico: si alguien famoso lo recomienda, debe ser seguro. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Una vez que la persona muestra interés, aparece un supuesto asesor financiero que se comunica por teléfono o mediante aplicaciones de mensajería. Su objetivo es acompañar durante el proceso inicial de inversión y transmitir una sensación de profesionalismo. En esa primera etapa generalmente se sugiere comenzar con montos relativamente bajos, con la idea de que la persona pueda “probar” el sistema y verificar que funciona. Este paso es clave: al ver que su dinero aparentemente crece en la plataforma, la víctima baja la guardia y empieza a confiar. Posteriormente se le otorga acceso a una plataforma online donde es posible visualizar gráficos, operaciones y supuestas ganancias que van creciendo con el paso de los días. Sin embargo, esas plataformas no suelen estar conectadas a ningún mercado real. Los números que aparecen en pantalla son simulaciones creadas para convencer al usuario de que el sistema es rentable.

A medida que el tiempo pasa, los supuestos asesores suelen incentivar a aumentar el capital invertido. Argumentan que el monto inicial es demasiado bajo para acceder a determinadas oportunidades del mercado o para obtener rendimientos significativos. En algunos casos incluso sugieren solicitar créditos personales para ampliar la inversión. Desde mi experiencia profesional, esta es una de las señales de alerta más claras. Cuando una supuesta inversión empieza a exigir endeudamiento o presiona para enviar cada vez más dinero, lo más probable es que se trate de un fraude. El objetivo es que la víctima se comprometa cada vez más, hasta quedar atrapada en un círculo de transferencias que nunca se recuperan.

El momento crítico aparece cuando la persona intenta retirar el dinero acumulado en la plataforma. Allí comienzan a surgir distintos obstáculos que supuestamente impiden realizar la transferencia. Los estafadores suelen mencionar impuestos por retiros internacionales, costos de conversión de moneda, seguros financieros o verificaciones vinculadas a controles de prevención de lavado de dinero. También es frecuente que invoquen organismos regulatorios o conceptos técnicos para dar apariencia de legitimidad a estas exigencias. En algunas ocasiones incluso se mencionan tecnologías como blockchain o procedimientos vinculados a organismos de control financiero para justificar supuestos bloqueos de fondos. En realidad, estos argumentos forman parte del guion de la estafa y buscan ganar tiempo mientras la víctima sigue enviando dinero.

Otro recurso muy utilizado es el envío de correos electrónicos que aparentan provenir de bancos o instituciones financieras legítimas. Estos mensajes suelen incluir logotipos, formatos y lenguaje similar al utilizado por entidades reales. El objetivo es reforzar la credibilidad del engaño y convencer a la persona de que el dinero está siendo gestionado por una institución reconocida. Sin embargo, la utilización del nombre de una empresa financiera no significa que esa entidad tenga relación con la operación. En la mayoría de los casos se trata simplemente de una suplantación de identidad. Incluso se han detectado páginas web clonadas que imitan a las de bancos internacionales, con formularios y sistemas de acceso falsos.

Existen algunas señales que pueden ayudar a identificar este tipo de fraudes. Entre las más comunes se encuentran las promesas de rentabilidad rápida o garantizada, la presión para realizar transferencias en plazos cortos, la sugerencia de solicitar préstamos para invertir y la aparición de costos inesperados cuando se intenta retirar el dinero. También es importante verificar siempre si las empresas o plataformas que ofrecen inversiones cuentan con autorización de los organismos regulatorios correspondientes. En Argentina, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores mantiene registros públicos de agentes autorizados para operar en el mercado de capitales. Antes de realizar cualquier inversión, es fundamental comprobar que la entidad se encuentre debidamente registrada y que sus datos coincidan con los que figuran en los listados oficiales.

Otra recomendación básica es desconfiar de cualquier propuesta que prometa ganancias seguras o rendimientos extraordinarios en poco tiempo. En los mercados financieros no existen beneficios garantizados. Cuando una oferta parece demasiado buena para ser real, generalmente es porque no lo es. La prudencia es la mejor herramienta de defensa. Si una persona sospecha que puede estar frente a una maniobra fraudulenta, lo más recomendable es interrumpir inmediatamente cualquier transferencia de dinero, conservar toda la documentación disponible (correos electrónicos, mensajes, comprobantes de pago o capturas de pantalla) y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales.

La difusión de este tipo de mecanismos también cumple un rol fundamental en la prevención. Cuanto más se conozca cómo funcionan estas estafas, más difícil será para las organizaciones delictivas seguir captando víctimas. La educación financiera es una herramienta poderosa. Comprender que los mercados implican riesgos, que las ganancias nunca son inmediatas ni garantizadas, y que toda inversión requiere análisis y paciencia, es clave para evitar caer en trampas. Además, es importante que los medios de comunicación, las instituciones educativas y los organismos públicos trabajen en conjunto para promover campañas de concientización. La información clara y accesible puede salvar a muchas personas de perder sus ahorros.

Las estafas de inversión no son nuevas, pero la digitalización y el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial han multiplicado su alcance y sofisticación. Hoy en día, cualquier persona con acceso a internet puede ser blanco de estos engaños. Por eso, la mejor defensa es la información y la prudencia. Antes de confiar en una plataforma desconocida, conviene detenerse, investigar y consultar fuentes oficiales. Recordemos que proteger nuestro dinero también significa proteger nuestra tranquilidad y nuestro futuro.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.