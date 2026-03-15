“Nadie se salva solo”: acción solidaria de la parroquia San Roque por los afectados por la crecida del Dulce

Bajo el lema inspirado en el Papa Francisco, la comunidad del barrio Parque se moviliza para ayudar a quienes más lo necesitan.

Hoy 05:08

“Durante el trágico tiempo de pandemia que azotaba a la humanidad y el silencio como nubarrones nos envolvía, San Roque, protector de todo mal y peligro, desde su atrio parroquial ofrecía su intercesión. Hoy, la angustia de lluvias copiosas y desborde impensable del río Dulce vuelve a remitirnos a su protección”, manifiesta el sacerdote Marcelo Trejo, responsable de la parroquia San Roque de la Capital de Santiago del Estero.

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Ante la situación actual, el religioso informó que “San Roque permanecerá nuevamente las tardes de esta semana expuesto como entonces (de 18 a 21 horas) y, tal como recordaba el papa Francisco: ´Para salir mejor de esta crisis, debemos hacerlo juntos, en solidaridad´”.

Por tal motivo, Trejo invitó a realizar las donaciones para las familias afectadas por las inundaciones (ropa/abrigos, calzados, agua potable, artículos de higiene/limpieza/pañales, frazadas).