Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAR 2026 | 0º
X
WhatsApp

“Nadie se salva solo”: acción solidaria de la parroquia San Roque por los afectados por la crecida del Dulce

Bajo el lema inspirado en el Papa Francisco, la comunidad del barrio Parque se moviliza para ayudar a quienes más lo necesitan.

Hoy 05:08
san roque

“Durante el trágico tiempo de pandemia que azotaba a la humanidad y el silencio como nubarrones nos envolvía, San Roque, protector de todo mal y peligro, desde su atrio parroquial ofrecía su intercesión. Hoy, la angustia de lluvias copiosas y desborde impensable del río Dulce vuelve a remitirnos a su protección”, manifiesta el sacerdote Marcelo Trejo, responsable de la parroquia San Roque de la Capital de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante la situación actual, el religioso informó que “San Roque permanecerá nuevamente las tardes de esta semana expuesto como entonces (de 18 a 21 horas) y, tal como recordaba el papa Francisco: ´Para salir mejor de esta crisis, debemos hacerlo juntos, en solidaridad´”.

Por tal motivo, Trejo invitó a realizar las donaciones para las familias afectadas por las inundaciones (ropa/abrigos, calzados, agua potable, artículos de higiene/limpieza/pañales, frazadas).

TEMAS San Roque Desbordes del río Dulce

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El municipio de Termas informó que comenzó a estabilizarse el nivel del embalse
  2. 2. Termas de Río Hondo: prefectura secuestró más de 30 kilos de hojas de coca
  3. 3. Franco Colapinto hizo un carrerón inolvidable en China y sumó su primer punto con Alpine
  4. 4. Luego de las intensas lluvias, anticipan un domingo parcialmente nublado en Santiago del Estero
  5. 5. Se agravó la salud del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT