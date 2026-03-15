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Irán no detiene su ofensiva y atacó con misiles el centro de Israel

Según informaron las autoridades, municiones cayeron en la madrugada de este domingo en varios puntos del centro de Israel, y los servicios de emergencia comunicaron que al menos dos personas necesitaron atención médica.

Hoy 05:49

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron de un reciente lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, precisaron en su cuenta de X.

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Instaron a la población a seguir las instrucciones y trasladarse a las zonas protegidas. “Solo podrán salir de la zona protegida tras recibir instrucciones explícitas; deben seguir actuando conforme a las instrucciones del Comando del Frente Interno”, indicaron.

La cadena de noticia Al Jazeera reportó que los ataques generaron incendios y daños en varias ciudades de Israel. Desde la policía indicaron que se encuentran trabajando en “varios lugares de impacto de municiones” en el Tel Aviv.

En redes sociales, se difundió un video que mostraba un edificio en llamas en el centro de Tel Aviv, pero aún no hay información oficial.

Otras naciones de Medio Oriente también interceptaron ataques durante el último día, entre ellos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Irak.

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