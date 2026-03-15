A pesar de punto conseguido, Colapinto se quedó con bronca: "Tuve mucha mala suerte"

El piloto argentino se lamentó por no haber obtenido un mejor resultado en el GP de China, perjudicado por el safety car tempranero y el choque de Esteban Ocon.

Hoy 07:07

El argentino Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 al finalizar décimo en el Gran Premio de China, resultado que le permitió conseguir su primera unidad con Alpine F1 Team.

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Sin embargo, pese al buen resultado, el piloto de Pilar no se mostró del todo conforme con su rendimiento y aseguró que se quedó con sensaciones encontradas por cómo se desarrolló la competencia.

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La estrategia y el Safety Car que cambió todo

Colapinto venía realizando una gran carrera y marchaba sexto tras una muy buena largada, pero la aparición temprana del Safety Car por el abandono de Lance Stroll alteró su estrategia.

"Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, pero no por el toque con Esteban Ocon, que me pidió perdón y está todo bien, sino porque arrancamos con una estrategia distinta", explicó.

Además, cuestionó la decisión de la dirección de carrera: "En Melbourne se prendió fuego un auto y pusieron VSC, acá por cualquier cosa ponen un Safety Car. Me da bronca tener mala suerte cuando estoy para hacer algo bueno".

Un punto valioso pero con autocrítica

Más allá del resultado, Colapinto reconoció que el punto conseguido también estuvo condicionado por algunas circunstancias de carrera.

"Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero es triste que haya pasado por haber tenido suerte. Si no se quedaba Max Verstappen no lo hubiera conseguido", analizó.

También mencionó los problemas técnicos que sufrió su monoplaza: "Tuve mucho graining en el último stint y bastante daño en el piso del auto".

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Pensando en lo que viene

En el cierre, el argentino también se refirió a su pelea en pista con el español Carlos Sainz Jr., quien terminó noveno.

"Lo di todo. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca. Tenía ganas de pasarlo, pero me contuve. Por suerte no hice locuras", comentó con humor.

Ahora, Colapinto ya pone la mirada en la próxima fecha del campeonato, que será en el Gran Premio de Japón, donde buscará seguir sumando experiencia y resultados positivos con Alpine.