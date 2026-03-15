Cuándo había sido la última vez que Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1

El argentino consiguió un valioso décimo puesto en el GP de China.

Hoy 08:51

El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran actuación en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, donde terminó en la novena posición y volvió a sumar puntos luego de más de un año.

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El piloto de Alpine F1 Team tuvo una carrera muy sólida, con un gran inicio que incluso lo llevó a ubicarse segundo en los primeros tramos de la competencia.

Una carrera con lucha y recuperación

Colapinto mostró un gran nivel durante toda la prueba y logró recuperarse incluso después de un toque protagonizado por el francés Esteban Ocon (Haas), que lo obligó a perder posiciones.

Sin embargo, el argentino no bajó los brazos y concretó una muy buena remontada en las últimas vueltas que le permitió meterse nuevamente en la zona de puntos.

El regreso a los puntos

La última vez que el piloto argentino había sumado unidades había sido en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, disputado el 20 de octubre en el Circuito de las Américas.

En aquella oportunidad, Colapinto largó desde el puesto 15 y, gracias a una estrategia acertada y una actuación muy consistente, logró avanzar cinco posiciones para terminar décimo y sumar un punto.

Un antecedente histórico para el automovilismo argentino

Otro de sus resultados destacados fue el octavo puesto conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, apenas en su segunda carrera en la Fórmula 1, cuando se lució en el Circuito Callejero de Bakú.

Aquella actuación fue histórica, ya que Colapinto terminó con una sequía de 42 años sin argentinos sumando puntos en la categoría. El último había sido Carlos Reutemann, quien terminó segundo en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982.

Con este nuevo resultado, Colapinto confirma su crecimiento en la Fórmula 1 y renueva las expectativas de cara a lo que resta de la temporada.