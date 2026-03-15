Irán lanzó una amenaza directa contra Netanyahu: “Lo vamos a perseguir y matar”

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que buscará asesinar al primer ministro israelí en medio de la escalada del conflicto con Israel y Estados Unidos.

Hoy 09:48

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este domingo una fuerte amenaza contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al asegurar que lo “perseguirá y matará” en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

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La advertencia fue difundida a través de un mensaje publicado en el sitio oficial Sepah News, órgano vinculado a la fuerza de élite del régimen iraní. “Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, afirmó el comunicado.

La amenaza se produjo en el marco del día número 16 de la guerra que involucra a Estados Unidos e Israel contra la república islámica, un conflicto que en las últimas semanas derivó en múltiples ataques aéreos y operaciones militares en la región.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que iniciaron una nueva oleada de bombardeos “a gran escala” contra infraestructura estratégica en el oeste de Irán.

Según el comunicado difundido por el ejército israelí, desde el inicio de las operaciones conjuntas con Estados Unidos el pasado 28 de febrero se realizaron más de 400 oleadas de ataques contra distintos objetivos vinculados al aparato militar iraní.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades militares, solo durante la jornada del sábado aviones de combate israelíes atacaron más de 200 objetivos del régimen persa.

Entre los blancos alcanzados se incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y depósitos de armas, en una ofensiva que busca debilitar la capacidad militar del país.

La escalada de amenazas y bombardeos profundiza la tensión en Medio Oriente y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una expansión del conflicto en la región.