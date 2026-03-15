Darío Barassi contó en sus redes por qué tuvo que ser internado en una clínica

El conductor contó que debió realizarse un bloqueo en el nervio ciático tras sufrir un fuerte dolor en la espalda y, fiel a su estilo, compartió una divertida anécdota que vivió en su camarín.

Hoy 10:54

El conductor Darío Barassi sorprendió a sus seguidores al publicar un video desde una clínica en el que explicó que debió someterse a un procedimiento médico para tratar un fuerte dolor en el nervio ciático. Con su habitual sentido del humor, el presentador llevó tranquilidad y aclaró que no se trata de un problema de salud grave.

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Desde la habitación donde permanecía internado, Barassi comenzó el video con una frase que generó preocupación entre sus fans: “Ya Diosito, llevame, ya está”, lanzó entre risas, para luego aclarar rápidamente la situación. “No es nada grave. Me vine a hacer un bloqueo en el ciático”, explicó.

El conductor relató que el malestar comenzó después de recibir un golpe fuerte en la parte baja de la espalda. Según contó, esa molestia terminó afectando el nervio ciático y obligó a realizar el procedimiento para aliviar el dolor. “Los que están viendo el programa se habrán dado cuenta de que estoy rengo”, comentó con ironía al referirse a cómo se lo vio en sus últimas apariciones televisivas.

A pesar del susto inicial, Barassi aseguró que se encuentra bien y agradeció la atención recibida en la clínica Hospital Universitario Mater Dei. “Gracias a la gente del Mater Dei que me recibieron perfecto”, expresó en el video, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de seguidores y colegas deseándole una pronta recuperación.

La desopilante anécdota que contó desde la clínica

En el mismo video, el conductor también compartió una anécdota divertida que le ocurrió recientemente en su camarín luego de grabar su programa. Según relató, tras terminar la jornada laboral suele quedarse un rato relajándose, muchas veces en ropa interior y con una remera.

En ese contexto decidió ir al baño del camarín y, como suele ocurrirle, terminó quedándose mucho más tiempo del previsto. “Me cuelgo con el celular: canto, mando mensajes, hago una transferencia… y me quedo ahí como 40 minutos”, contó entre risas.

La situación tomó un giro inesperado cuando levantó la vista y se encontró con una empleada de limpieza que había ingresado al camarín. “La miro y ella me mira… y nos quedamos como cinco minutos tiesos”, relató sobre el incómodo momento.

Finalmente, Barassi cerró la puerta del baño y luego se tomó el episodio con humor. Incluso aprovechó la publicación para pedir disculpas públicamente por la situación: “Si esa chica está viendo este contenido, le pido mil disculpas”, concluyó entre risas.