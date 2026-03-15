Un hombre quedó con su auto atascado en el barro y terminó siendo asaltado

El hecho ocurrió esta mañana en el barrio Tabique de La Banda. Mientras intentaba liberar su vehículo, dos delincuentes lo abordaron y le robaron dinero, tarjetas y documentación.

Hoy 16:27

Un hombre fue víctima de un asalto durante la mañana de este domingo cuando intentaba retirar su automóvil que había quedado atascado en el barro en el barrio Tabique, en la ciudad de La Banda.

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De acuerdo con fuentes policiales, el damnificado conducía un Ford Fiesta Kinetic y circulaba por una calle de la zona cuando el vehículo quedó varado en el barro, lo que le impedía continuar la marcha.

Mientras trataba de encontrar la manera de sacar el rodado, fue sorprendido por dos sujetos desconocidos que se acercaron hasta el lugar. Los individuos lo intimidaron y le exigieron la entrega de sus pertenencias.

Ante la situación, el hombre terminó entregando su billetera, en la que llevaba alrededor de $12.500 en efectivo, además de tarjetas de crédito, débito y documentación personal.

Tras el episodio, la víctima se dirigió a radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría N° 56.

Efectivos policiales realizaron posteriormente un recorrido preventivo por el sector, aunque hasta el momento no lograron localizar a los autores del hecho, quienes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.