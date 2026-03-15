Israel advirtió que la guerra contra Irán podría durar entre tres y seis semanas más

El vocero militar de las FDI estimó que aún tienen “miles de objetivos por delante” y que los ataques coordinados con Estados Unidos buscan debilitar al régimen iraní.

Hoy 17:20

El ejército israelí advirtió que la guerra contra Irán, iniciada junto a Estados Unidos el 28 de febrero, podría extenderse entre tres y seis semanas más.

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El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin, estimó que todavía quedan “miles de objetivos por delante” y que los ataques se realizan en coordinación con Washington para debilitar gravemente al régimen iraní.

En declaraciones a la prensa, el general de brigada explicó: “Estamos preparados, con planes que se extenderán al menos hasta la festividad judía de la Pascua, dentro de unas tres semanas. Y también tenemos planes más ambiciosos que podrían abarcar tres semanas más”. Sin embargo, aclaró que las FDI no trabajan con un calendario, sino con la meta de cumplir sus objetivos estratégicos.

Desde el inicio del conflicto, la Fuerza Aérea israelí concretó unas 400 oleadas de ataques en el oeste y el centro de Irán, centradas en desmantelar infraestructuras y atacar operativos de unidades de fuego, defensa y producción.

Defrin destacó que los masivos ataques israelíes, coordinados con Estados Unidos, empujaron al grupo terrorista Hezbollah a involucrarse en el conflicto, después de que en la guerra de los doce días del verano pasado se había mantenido al margen. “En ese momento entendieron que se trataba de una campaña limitada en Irán, así que no atacaron. Ahora que todo se hizo público, se sumaron a la lucha”, indicó.

El vocero subrayó que la ofensiva israelí seguirá mientras se cumplan los objetivos estratégicos, advirtiendo que la duración exacta de la campaña dependerá de la evolución de la situación en terreno y de la coordinación con sus aliados estadounidenses.