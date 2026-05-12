“Soñamos con una ciudad floreciente y ordenada para La Banda”

Daniel Russo, precandidato a intendente por el Frente Cívico analizó la situación urbana y social de la ciudad en diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:53

El precandidato a intendente de La Banda por el Frente Cívico, Daniel Russo, expuso su visión sobre el presente y futuro de la ciudad durante una entrevista con Radio Panorama, donde destacó la necesidad de planificación urbana y atención a las demandas sociales.

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“Soñamos con una ciudad floreciente, porque los potenciales están presentes. En algún momento se hará uso de ese potencial y La Banda tendrá el destino que soñaban nuestros abuelos”, expresó, marcando un horizonte de desarrollo para la comuna.

En ese sentido, Russo identificó como uno de los principales problemas la situación de la tierra y la falta de regularización dominial. “La problemática de La Banda para mí es la de los dominios, que se ha ido generando bajo la tenencia informal del suelo, lo que crea restricciones. En lo individual, porque no se puede ejercer plenamente el derecho de propiedad, y en lo colectivo, porque no se puede crecer de manera ordenada y planificada”, explicó.

El dirigente advirtió que esta situación deriva en un crecimiento desorganizado: “Todo se convierte en una singularidad que entra en una espiral que no nos permite avanzar en el ordenamiento urbano y territorial”, sostuvo.

Asimismo, remarcó el rol social de las políticas habitacionales. “La vivienda tiene una función social, es de interés público, y tenemos que ir avanzando en ese sentido”, afirmó.

Por otra parte, Russo consideró que el municipio debe tener una mirada más integral sobre la realidad de la ciudad. “El municipio tiene que ser sensible a la estructura social subyacente de La Banda”, señaló.

Finalmente, hizo referencia a los reclamos cotidianos de los vecinos, entre los que mencionó “el alumbrado público, el estado de las calles y la inseguridad”, como ejes prioritarios a resolver en una eventual gestión.