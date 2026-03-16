Argentina Week: estaba para goleada, terminó en empate

Lo positivo: anuncios de inversiones millonarias de Transportadora Gas del Sur y Mercado Libre. Lo negativo: "Los empresarios que defienden la industria nacional son unos chorros", y el viaje de la mujer de Adorni.

Hoy 04:48

Por Horacio Riggi, en diario Clarín

El Argentina Week desarrollado en Nueva York tuvo dos etapas para el Gobierno. Una festiva, donde Javier Milei logró mostrar unidos a hombres de negocios que anunciaron inversiones, banqueros y gobernadores, dando a entender que en esta cruzada no está solo, que hay gobernabilidad. Y otra fase olvidable, que opacó a la primera, y que comenzó con el Presidente asegurando en pleno foro que los empresarios que defienden la industria nacional son “unos chorros” y acto seguido atacando a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla. Hubo una perla más: el escándalo mediático desatado por el viaje de la mujer del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial.

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Si la desacreditación en pleno Argentina Week a los dueños de Techint y de Fate pareció algo inapropiado, dado que entre otras cosas lo que se buscaba era convencer a inversores extranjeros para que “pongan plata en el país”, el offside de Adorni obligó al Gobierno a encolumnarse en su defensa.

De todas formas, en el empresariado se dividen entre los que sostienen que Milei pega para negociar y que ya lo ha demostrado en el Congreso con leyes que logró aprobar, y los que dicen que no comparten las formas, pero que igual lo volverían a votar con los ojos cerrados.

“Más allá de los errores, lo que tenemos que reconocer es que ordenó la macro y que el camino no es el equivocado”, dice un destacado empresario que estuvo en el Argentina Week. “Las inversiones van llegando, pero van a llegar más cuando nos olvidemos del cepo y cuando baje el riesgo país”, asegura.

Entre las inversiones anunciadas en el marco del Argentina Week se destacan las de las empresas argentinas Mercado Libre y la de Transportadora Gas del Sur (TGS).

Mercado Libre destinará US$ 3.400 millones a Argentina durante este año para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech.

Como parte de este plan, la compañía incorporará 1.900 nuevos empleos en distintas áreas estratégicas, consolidando su crecimiento en el país.

Según la compañía creada por Marcos Galperin, la inversión, que incluye tanto bienes de capital como gastos operativos, tiene como objetivo consolidar la presencia de la empresa en Argentina y sostener su crecimiento a largo plazo.

“Tenemos la convicción de seguir apostando por Argentina. Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y PyMEs”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

TGS, cuyos dueños son las familias Mindlin y Sielecki, anunció una inversión de alrededor de US$ 3.000 millones para procesar el gas de Vaca Muerta y separar sus riquezas, como el propano, butano y la gasolina: líquidos del gas natural, conocidos como NGL’s, que sirven para garrafas y como materias primas para la industria petroquímica.

La grieta que se ve en la política y en las empresas, también comienza a registrarse en el sindicalismo. Como ejemplo sobra un botón: mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) ya lleva decretados cuatro paros generales contra el Gobierno en dos años, gremios vinculados a la industria petrolera alaban la gestión de Milei.

Un caso es el del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, quien destacó que en la provincia han logrado construir previsibilidad para el desarrollo de la industria. “En la Cuenca del Golfo San Jorge hemos logrado la paz social después de muchos años de trabajo, y desde el sindicato hemos demostrado que somos garantes de esa estabilidad que necesitan las inversiones”, afirmó. Además, coincidió con el gobernador Ignacio Torres en que el desafío es “generar las condiciones necesarias para que las inversiones lleguen, se desarrollen y se traduzcan en más producción y empleo para Chubut”.

La duda que comienza a surgir está basada en los próximos pasos del Gobierno. ¿Aprovechará Milei el apoyo que logró de una parte del empresariado, de la política y del sindicalismo? ¿O veremos en los próximos tiempos un desgaste autoproclamado con errores evitables?

Porque los verdaderos problemas están en otro lado. Solo para nombrar dos, la inflación y el riesgo país, que no bajan y que pegan en el bolsillo y en la capacidad de financiamiento.