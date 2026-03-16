Detienen en Salta a una mujer involucrada en una millonaria estafa en Santiago

Fue aprehendida en un comercio céntrico dedicado a la venta de muebles en la vecina provincia. Será extraditada en las próximas horas.

Hoy 07:06

Un operativo policial se realizó en una reconocida mueblería de la ciudad de Salta, donde una mujer fue detenida en el marco de una investigación judicial vinculada a una presunta estafa que se tramita en la provincia de Santiago del Estero.

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El procedimiento tuvo lugar en el local comercial ubicado sobre calle 12 de Octubre, a pocos metros de su intersección con Mitre. En el lugar trabajó personal policial que llevó adelante un allanamiento ordenado por la Justicia, como parte de una investigación que busca esclarecer maniobras fraudulentas denunciadas en jurisdicción de nuestra provincia, aunque no trascendieron detalles del ilícito.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, durante el operativo fue detenida una mujer que se encontraba en el establecimiento comercial.

Tras su aprehensión, fue trasladada en un móvil policial hacia una dependencia de seguridad para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos del área de Investigaciones de la Policía salteña, quienes actuaron en coordinación con autoridades judiciales para avanzar en la causa que se sigue en territorio santiagueño. Las tareas incluyeron la inspección del local y el relevamiento de distintos elementos que podrían resultar de interés para la investigación. La mujer aprehendida será extraditada en las próximas horas.