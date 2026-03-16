Santiago del Estero se asoma a una semana de temperaturas extremas: detalles para hoy Lunes 16 de marzo de 2026

El clima en Santiago del Estero se presenta cálido y soleado hoy, con un aumento significativo en las temperaturas para los próximos días. Se anticipan lluvias moderadas en el pronóstico diario.

Hoy 08:12

Hoy, Lunes 16 de marzo de 2026, Santiago del Estero disfruta de un clima soleado con temperaturas que rondan los 23.1 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 25.1 °C. El viento sopla a 10.8 km/h desde el norte, ofreciendo un leve alivio ante la alta humedad que alcanza el 94%. A medida que transcurre el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 35.8 °C, lo que sugiere que la tarde será bastante calurosa. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones. Para mañana, Martes 17 de marzo, el pronóstico indica la llegada de lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21.3 °C y una máxima de 36 °C, lo que podría traer un cambio notable en el clima actual. El Miércoles 18 de marzo también se prevén condiciones similares, con lluvias moderadas y una temperatura mínima de 20.7 °C. La máxima, sin embargo, se reducirá a 26.3 °C, lo que sugiere un descenso en el calor extremo de días anteriores. Es fundamental que los habitantes de Santiago del Estero se mantengan informados sobre el clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Así, hoy se espera un día soleado con temperaturas que van desde 24.2 °C hasta 35.8 °C, mientras que los próximos días traerán lluvias que podrían refrescar el ambiente.