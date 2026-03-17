Doblete de Vinicius para que Real Madrid liquide la serie ante el City y saque boleto a cuartos de la Champions League

El Merengue venció 2-1 a los Citizens en el Etihad y cerró la serie con autoridad: ya había ganado 3-0 en el Bernabéu.

Hoy 19:19

El Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El Merengue venció 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium de Inglaterra por el partido de vuelta de los octavos, tras la contundente goleada por 3-0 en el Santiago Bernabéu que ya había marcado la clasificación.

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Vinicius Júnior, fue el autor de un doblete para el club blanco, mientras que Erling Haaland fue quien gritó para los Citizens. En la próxima instancia, los de Álvaro Arbeloa se medirán el ganador del duelo entre Bayern Múnich y Atalanta.