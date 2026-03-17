Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 MAR 2026 | 30º
X
Somos Deporte

Doblete de Vinicius para que Real Madrid liquide la serie ante el City y saque boleto a cuartos de la Champions League

El Merengue venció 2-1 a los Citizens en el Etihad y cerró la serie con autoridad: ya había ganado 3-0 en el Bernabéu.

Hoy 19:19
Vinicius festejo

El Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El Merengue venció 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium de Inglaterra por el partido de vuelta de los octavos, tras la contundente goleada por 3-0 en el Santiago Bernabéu que ya había marcado la clasificación. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Vinicius Júnior, fue el autor de un doblete para el club blanco, mientras que Erling Haaland fue quien gritó para los Citizens. En la próxima instancia, los de Álvaro Arbeloa se medirán el ganador del duelo entre Bayern Múnich y Atalanta.  

TEMAS Champions League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Operativos policiales permitieron recuperar bienes robados y secuestrar una moto con numeración adulterada
  2. 2. Encontraron a Odilio Oscar Godoy tras una intensa búsqueda en Los Juríes
  3. 3. Central Córdoba recibe a Deportivo Riestra buscando reencontrarse con el triunfo
  4. 4. Una joven fue apuñalada en el rostro a la salida de un boliche
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de marzo en Santiago del Estero: calor y probabilidad de lluvias
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT