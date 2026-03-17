San Lorenzo echó a Damián Ayude tras la goleada ante Defensa y Justicia

La caída 5-2 en el Nuevo Gasómetro fue determinante para la dirigencia, que resolvió poner fin al ciclo del DT. Alan Capobianco asumirá de manera interina.

Hoy 10:01

San Lorenzo decidió este martes ponerle fin al ciclo de Damián Ayude como entrenador del primer equipo, luego de la dura derrota por 5 a 2 frente a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Apertura.

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La decisión fue adoptada por la comisión transitoria que encabeza Sergio Costantino, en medio de un arranque irregular del equipo en el campeonato, donde acumulaba tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El golpe en el Nuevo Gasómetro, sumado al malestar de los hinchas que reclamaron cambios tras el partido, terminó de acelerar una salida que ya se analizaba puertas adentro.

Ayude había asumido en junio de 2025 en reemplazo de Miguel Ángel Russo y, pese a que en febrero le habían renovado el contrato hasta diciembre de 2026, no logró sostener el rendimiento del equipo en este inicio de temporada.

En la conferencia posterior a la goleada, el técnico de 43 años había sido claro respecto a su postura: “No pienso dar un paso al costado”, afirmó.

Sin embargo, desde la dirigencia, junto al responsable del fútbol profesional, “Pitu” Barrientos, coincidieron en que el ciclo estaba cumplido, pese a haber mantenido la base del plantel y sumado refuerzos.

Durante su paso, Ayude dirigió 29 partidos, con un saldo de 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas, con un mejor rendimiento en el segundo semestre de 2025.

De cara a lo que viene, Alan Capobianco, actual entrenador de la Reserva, se hará cargo del equipo de manera interina, mientras la dirigencia define al nuevo director técnico.

El presente institucional también suma presión, ya que el próximo 30 de mayo se realizarán las elecciones que definirán a la nueva Comisión Directiva del club.