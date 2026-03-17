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“Te pasaste de límite”: escándalo en vivo entre Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón

No es la primera vez que discuten al aire, pero esta vez el conflicto escaló con acusaciones personales.

Hoy 11:31
Cinthia y Fernanda

Una vez más, Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se pelearon a los gritos en La mañana con Moria (eltrece), el programa en el que trabajan.

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Las panelistas volvieron a tener un cruce, pero esta vez fue más fuerte que las otras y justo en un día en el que no está Moria Casán. El conductor Federico Seeber tuvo que mandar a un corte para calmar los ánimos y continuar con la entrevista que estaban haciendo.

De vos me voy a ocupar después, porque bien que amenazaste la semana pasada a mis hijas”, lanzó Cinthia, para increpar a su compañera. Callejón, sin embargo, no se quedó atrás y le dijo de todo en la cara de su colega.

TEMAS Cinthia Fernández Fernanda Callejón

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