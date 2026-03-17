La Selección Argentina se despedirá de su gente con un amistoso ante Guatemala: ¿dónde se jugará?

Después de que se cancelara la Finalissima frente a España, la Albiceleste arregló disputar el 31 de marzo un encuentro que servirá como despedida previo al Mundial.

Hoy 15:24

La Selección dirigida por Lionel Scaloni afrontará el encuentro el 31 de marzo en Buenos Aires tras la suspensión de los partidos ante España y Qatar.

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La Selección Argentina de Fútbol disputará un partido amistoso ante Selección de Guatemala el próximo 31 de marzo en Buenos Aires, en lo que será la despedida del equipo antes del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo conducido por Lionel Scaloni acordó este compromiso luego de la suspensión de la Finalissima frente a Selección de España y del amistoso ante Selección de Qatar, ambos cancelados por la guerra en Medio Oriente.

La sede, la única incógnita

Por el momento, el único detalle a definir es el estadio donde se disputará el encuentro. El Estadio Monumental no podrá ser utilizado debido a los recitales de AC/DC programados para esas fechas.

Ante este panorama, se evalúan dos alternativas y una de las opciones que surge es La Bombonera, recordando que allí se disputó el último partido previo al Copa Mundial de la FIFA 2022.

Un dato histórico en el ciclo mundialista

La cancelación del partido ante España también dejó un dato particular: por primera vez en la historia, Argentina llegará a un Mundial sin haber enfrentado a una selección europea durante el ciclo mundialista.

En la previa de Qatar 2022, el combinado nacional había jugado ante Selección de Alemania (empate 2-2 en 2019), Selección de Italia (victoria 3-0 en la Finalissima 2022) y Selección de Estonia (triunfo 5-0 en un amistoso).

El ciclo con mayor cantidad de partidos ante selecciones europeas se dio antes del Copa Mundial de la FIFA 1982, cuando el equipo dirigido por César Luis Menotti disputó 22 encuentros frente a rivales del Viejo Continente.

De esta manera, el amistoso ante Guatemala servirá como la última prueba del seleccionado argentino antes de su participación en la próxima Copa del Mundo.