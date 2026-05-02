Mercado de los celulares: promociones para vender más y la posible desaparición de la “gama baja”

Si los números de ventas ya venían en baja, las empresas están lejos de pensar que esta tendencia se puede revertir. Más bien, la perspectiva es que siga cayendo.

Hoy 13:28

El mercado de los teléfonos celulares en la Argentina entró en terreno pantanoso. El negocio ya venía en baja en buena parte por el fuerte ingreso de mercadería de contrabando (en el país en total se venden hoy nueve millones de unidades, pero tres millones llegan de forma ilegal), aunque hay factores que empiezan a calar cada vez más hondo, lo que lleva a las empresas a modificar sus expectativas de crecimiento y estrategias de venta, con búsquedas de beneficios y promociones que ayuden con la facturación.

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Si los números de ventas ya venían en baja, las empresas están lejos de pensar que esta tendencia se puede revertir. Más bien, la perspectiva es que siga cayendo. De las cerca de 6,2 millones de unidades que se vendieron el último año, cuando finalice 2026 se habrán alcanzado las entre 5 millones y 5,2 millones, una baja fuerte que preocupa.

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Solo en el primer trimestre del año, según relevamientos privados, se dio una caída del 16%, medido por volumen.

Este escenario está comenzando a profundizar dos tendencias que se venían observando, pero que ahora aceleran. Una de ellas es la necesidad –casi una obligación- de lanzar promociones para agilizar las ventas. La otra es la idea de que los teléfonos de gama baja comiencen a verse cada vez menos; incluso, tanto la industria como algunos especialistas sostienen que ese segmento del negocio “podría desaparecer”.

La debacle de las ventas, en un mercado del consumo a la baja, comenzó a generar movimientos en las políticas de precios de las empresas, necesitadas de motorizar las ventas. Hoy todas las marcas tienen distintos operativos de promociones que varían con los meses, y que tienen que ver con la búsqueda por motorizar el nivel de comercialización en medio de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los potenciales compradores.

Según los últimos datos difundidos por el Indec, en febrero último los salarios del sector registrado crecieron contra el mismo mes del año pasado un 27,5%, frente a una inflación del 33,1% en el mismo período. Esta pérdida se dio tanto en trabajadores públicos como privados.

El camino hacia la desaparición de la gama baja de teléfonos celulares está relacionado con un fenómeno mundial, pero que a nivel local tiene efectos muy fuertes justamente por el bajo nivel de compra que se viene registrando.

Las empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial literalmente coparon el mercado y se quedaron con al menos el 70% de la producción de chips de memorias para la provisión de datacenters. Esto quiere decir que las empresas fabricantes de celulares –y de computadoras- hoy casi no tienen ese insumo disponible, clave para sus productos.

Esa menor disponibilidad es la que elevó el precio de las memorias, y pega de lleno en el de los teléfonos celulares. Incluso, esta situación borró por completo la baja impositiva que el Gobierno determinó entre 2025 y 2026, cuando el arancel de importación bajó del 16% a 0, mientras que los tributos internos pasadon de 19% al 9,5%.

Hoy todos los aumentos de estos componentes se trasladan de forma directa al de los celulares. Para el caso en los que se pretenda mantener la gama baja, y absorber el fuerte aumento de costos, explica el especialista Enrique Carrier, lo que se hace es "producir equipos con menos RAM, menos memoria y con algún recorte adicional”. De este modo, “los fabricantes lanzan nuevos dispositivos con especificaciones reducidas para mantener el mismo nivel de precio”.

La falta y el encarecimiento de las memorias se plantean dos situaciones. Una, la más lógica, es que el precio de los teléfonos sube, alejando todavía más la capacidad de acceso para muchos. La otra cuestión que se da es la aceleración del proceso de achique de la gama baja, que ya se venía dando, pero que ahora avanza más rápido.

Previo a la problemática de las memorias, los productos que iban a la base de la pirámide ya se estaban achicando fuerte. Mientras que en 2024 representaban el 55% de las ventas en la Argentina, hoy son el 38%. Crecieron, en tanto, los de gama media (del 35% al 48%) y los de gama alta (del 10% al 14%).

“El segmento de gama baja es el más afectado debido a su alta sensibilidad al precio y sus márgenes mínimos”, sostiene un informe de Carrier, y explica que “la crisis de las memorias hace que los modelos de menos de US$ 150 sean hoy económicamente insostenibles”.

Para tener una idea del peso que tiene, el impacto en el precio final se mueve entre un 20% y un 30%, demasiado para un producto destinado a un segmento muy sensible al precio.

Según Carrier, esta ecuación cambia mientras se escala en la pirámide, y el impacto en costos sobre los celulares de gama alta va del 10% al 15%.