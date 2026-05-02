SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAY 2026 | 20º
Liga Santiagueña: se dieron a conocer las sanciones de la tercera fecha del Anual

El Tribunal de Penas informó las suspensiones en Primera División y Reserva tras la última jornada del torneo.

Hoy 13:28

El Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña de Fútbol oficializó las sanciones correspondientes a la tercera fecha del Torneo Anual, con suspensiones tanto en Primera División como en Reserva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las resoluciones impactan directamente en varios equipos de cara a la próxima jornada, con futbolistas y un entrenador que deberán cumplir fechas de suspensión.

Sanciones en Primera División

  • Santiago Cantero (Central Córdoba): 1 fecha
  • Ignacio Ticle (Estudiantes): 1 fecha
  • Álvaro Luna (Yanda): 1 fecha
  • Zacarías Pereyra (Estudiantes): 1 fecha
  • Santiago López (Unión Santiago): 1 fecha
  • Damián Gómez (Agua y Energía): 1 fecha
  • Rodolfo Cuellar (DT Atlético Forres): 2 fechas
  • Cristian Ocaranza (Atlético Forres): 1 fecha
  • Ángel Moyano (Independiente de Fernández): 1 fecha

Sanciones en Reserva

  • Marcos Uzzante (Comercio): 1 partido
  • Leonardo Loto (Villa Unión): 2 partidos
  • Leonel Ledesma (Villa Unión): 2 partidos
  • Tobías Caro (Villa Unión): 2 partidos
  • Bautista Calderón (Villa Unión): 2 partidos
  • Mariano Vega (Banfield): 1 partido
  • Joel Bustamante (Independiente de Fernández): 2 partidos
  • Daniel Banegas (Atlético Forres): 2 partidos
  • Thiago Díaz (Unión Beltrán): 2 partidos
  • Jorge Rojas (Defensores de Forres): 2 partidos
  • Alejandro Gómez (Independiente de Beltrán): 2 partidos

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quedó en dos ruedas: conductor perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado
  2. 2. Fuerte golpe al narcotráfico: tres detenidos, cocaína secuestrada y más de $2,6 millones incautados
  3. 3. Central Córdoba quiere cerrar el Torneo Apertura con una sonrisa ante un Boca alternativo en el Estadio Único
  4. 4. Colapinto estuvo cerca de sumar puntos, pero finalizó 10° en la Sprint de Miami
  5. 5. Así serán los accesos al “Madre de Ciudades” para el choque entre Central Córdoba y Boca
