Liga Santiagueña: se dieron a conocer las sanciones de la tercera fecha del Anual

El Tribunal de Penas informó las suspensiones en Primera División y Reserva tras la última jornada del torneo.
El Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña de Fútbol oficializó las sanciones correspondientes a la tercera fecha del Torneo Anual, con suspensiones tanto en Primera División como en Reserva.
Las resoluciones impactan directamente en varios equipos de cara a la próxima jornada, con futbolistas y un entrenador que deberán cumplir fechas de suspensión.
Sanciones en Primera División
- Santiago Cantero (Central Córdoba): 1 fecha
- Ignacio Ticle (Estudiantes): 1 fecha
- Álvaro Luna (Yanda): 1 fecha
- Zacarías Pereyra (Estudiantes): 1 fecha
- Santiago López (Unión Santiago): 1 fecha
- Damián Gómez (Agua y Energía): 1 fecha
- Rodolfo Cuellar (DT Atlético Forres): 2 fechas
- Cristian Ocaranza (Atlético Forres): 1 fecha
- Ángel Moyano (Independiente de Fernández): 1 fecha
Sanciones en Reserva
- Marcos Uzzante (Comercio): 1 partido
- Leonardo Loto (Villa Unión): 2 partidos
- Leonel Ledesma (Villa Unión): 2 partidos
- Tobías Caro (Villa Unión): 2 partidos
- Bautista Calderón (Villa Unión): 2 partidos
- Mariano Vega (Banfield): 1 partido
- Joel Bustamante (Independiente de Fernández): 2 partidos
- Daniel Banegas (Atlético Forres): 2 partidos
- Thiago Díaz (Unión Beltrán): 2 partidos
- Jorge Rojas (Defensores de Forres): 2 partidos
- Alejandro Gómez (Independiente de Beltrán): 2 partidos