Alivio en River: Kendry Páez trabajó con normalidad tras el golpe que lo sacó del partido con Sarmiento

El DT Eduardo Coudet podrá contar con el futbolista ecuatoriano para el próximo compromiso frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Hoy 15:52

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, recibió una noticia alentadora de cara al partido frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura, ya que el joven Kendry Páez volvió a entrenarse con normalidad.

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El mediocampista ecuatoriano de 18 años había encendido las alarmas tras salir en el entretiempo del encuentro ante Sarmiento de Junín luego de sufrir un golpe en la rodilla derecha, pero finalmente se confirmó que la lesión no reviste gravedad.

Kendry Páez llevó tranquilidad en River

El cuerpo técnico del Millonario respiró aliviado luego de comprobar que el futbolista no necesitará estudios médicos y podrá continuar trabajando con normalidad durante la semana.

Con este panorama, el talentoso volante llegaría en óptimas condiciones físicas para el compromiso del próximo domingo y aumentan las chances de que integre el equipo titular.

Su evolución en los próximos entrenamientos será determinante, aunque el escenario actual es positivo para el DT.

El golpe que generó preocupación

La molestia de Páez se produjo a los 25 minutos del primer tiempo. Aunque pudo seguir algunos minutos más en cancha, se lo notó con dificultades físicas y finalmente fue reemplazado por Joaquín Freitas en el descanso, en una decisión preventiva.

El antecedente reciente de un esguince acromioclavicular había generado mayor preocupación en el cuerpo técnico, pero esta vez solo se trató de un golpe sin mayores consecuencias.

El posible equipo y otro regreso importante

Si no surgen nuevos inconvenientes, Coudet repetiría gran parte de la base que viene de conseguir buenos resultados ante Huracán y Sarmiento.

Además, River podría recuperar a Facundo Colidio, quien volverá a la lista de convocados tras cumplir su fecha de suspensión, sumando otra alternativa ofensiva para el próximo compromiso.

De esta manera, el Millonario empieza a definir su equipo con la mira puesta en seguir sumando en el Torneo Apertura.