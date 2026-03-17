Cruce tenso e ironías: así fue el inicio de la declaración de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó un tenso cruce con el tribunal al inicio de su declaración en la Causa Cuadernos, donde respondió con ironía a preguntas de identificación y cuestionó el procedimiento judicial.

Hoy 16:15

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó este martes un incómodo intercambio con el tribunal al comenzar su declaración en la Causa Cuadernos. El episodio se dio durante el interrogatorio de identificación, cuando una pregunta sobre si tenía algún apodo generó sorpresa y marcó el tono de una audiencia cargada de tensión.

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“¿Tiene algún apodo?”, consultó uno de los jueces. Con una sonrisa irónica, la ex mandataria respondió: “No, me dicen Cristina. Podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados”. A lo largo de esa instancia, también respondió sobre sus datos personales, aunque dejó entrever su malestar ante varias de las preguntas.

Al ser consultada por su domicilio, señaló: “Hoy, San José 1111. Es de público y notorio”, y redobló la crítica al afirmar que sus condiciones de vida “también son de público y notorio”. La incomodidad creció cuando le preguntaron por sus padres y sus antecedentes penales, momento en el que interrumpió para pedir que repitieran la consulta.

Desde el banquillo en Comodoro Py, recordó que se encuentra detenida bajo prisión domiciliaria y cuestionó la pertinencia de las preguntas. Ante la aclaración del tribunal de que se trataba de un procedimiento legal obligatorio, aceptó continuar. Finalmente, sostuvo: “El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad, de la que pienso comenzar a hablar precisamente en este momento”.