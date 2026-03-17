Sofía “La Reini” Gonet lanzó una frase explosiva sobre Germán Martitegui y encendió rumores

La finalista de MasterChef Celebrity Argentina sorprendió con declaraciones sin filtro sobre su vínculo con Germán Martitegui y alimentó rumores de favoritismo con frases cargadas de humor e ironía.

Hoy 19:39

La influencer Sofía “La Reini” Gonet volvió a captar la atención mediática con una declaración que no pasó desapercibida y que reavivó especulaciones sobre su vínculo con el chef Germán Martitegui, jurado de MasterChef Celebrity Argentina, donde ella es una de las finalistas.

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Invitada al ciclo Fernet con Grego, la joven se refirió sin rodeos a su relación con el reconocido cocinero y sorprendió con una frase que rápidamente se viralizó: “Para mí, Germán Martitegui está enamorado de mí”, dijo entre risas, generando una ola de reacciones en redes sociales.

En ese contexto, Gonet reveló que su vínculo con el chef no nació en el reality, sino que viene de antes. Según explicó, su interés por la gastronomía la llevó a conocer distintos espacios y referentes del rubro, lo que facilitó ese acercamiento previo.

Además, buscó despejar dudas sobre un posible favoritismo dentro del certamen, al asegurar que las devoluciones del jurado son objetivas. Sin embargo, dejó entrever una diferencia en el trato: señaló que Martitegui suele ser más amable con ella que con otros participantes, lo que volvió a alimentar las versiones.

Lejos de incomodarse, la influencer se mostró relajada frente a los comentarios y hasta bromeó con la situación. “A mí me divierte que digan que hay favoritismo, si es así estoy fascinada”, expresó, y cerró con otra frase sugerente: “Yo lo admiro mucho, creo que estamos enamorados platónicamente”.