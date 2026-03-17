Montamat analizó en Libertad de Opinión la suba del petróleo y su impacto en los combustibles en Argentina

El ex titular de YPF analizó en Libertad de Opinión la suba del crudo por la tensión en Medio Oriente y sostuvo que, si el conflicto se desescala, los precios podrían bajar rápidamente.

Hoy 22:25

El ex presidente de YPF y ex secretario de Energía, Daniel Montamat, analizó el impacto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre el mercado energético y advirtió que el precio del petróleo “hoy es geopolítico”, ya que depende directamente de la evolución del enfrentamiento.

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En diálogo con el ciclo Libertad de Opinión, el especialista explicó que actualmente se desarrollan “dos batallas”: una vinculada al conflicto bélico en territorio iraní y otra centrada en el mercado del crudo, donde —según indicó— Irán busca “descalabrar los mercados energéticos” para sostener precios elevados.

En ese sentido, señaló que uno de los puntos clave es la situación del Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. “Si ese estrecho vuelve a estar operativo, así como el petróleo subió, va a bajar rápidamente”, afirmó.

Impacto en Argentina y los combustibles

Montamat remarcó que el aumento del crudo ya tuvo impacto en los combustibles, con subas cercanas al 10% en las últimas semanas, aunque aclaró que estos incrementos podrían revertirse si el precio internacional retrocede.

“Si baja el barril, se van a tener que reacomodar a la baja los precios de los combustibles en la Argentina”, sostuvo, al tiempo que explicó que el mercado local hoy está “internacionalizado” y sigue la referencia del Brent.

No obstante, planteó que el impacto inflacionario sería limitado: “Es un efecto de una sola vez. No es que esto espiralice la inflación”, siempre que las cuentas públicas estén ordenadas, explicó.

Ganadores y perdedores del conflicto

El ex funcionario también introdujo una mirada geopolítica sobre el escenario global y aseguró que no todos los países se ven perjudicados. “Hay grandes perdedores y ganadores. Los exportadores de petróleo no son perdedores, son ganadores”, señaló.

En ese marco, destacó que Argentina exporta actualmente unos 300 mil barriles diarios, lo que la posiciona mejor que otros países de la región que dependen de la importación, como Chile o Uruguay.

Además, subrayó el potencial estratégico del país en el nuevo orden mundial: “Argentina puede ofrecer seguridad energética y alimentaria”, afirmó.

El rol del gas y la oportunidad para Vaca Muerta

Montamat también hizo foco en el mercado del gas, donde advirtió que el conflicto ya generó subas superiores al 50% en Europa, en línea con lo ocurrido tras la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese contexto, destacó el potencial de Vaca Muerta, al recordar que “es 70% gas” y que el país se encamina hacia el autoabastecimiento.

“Europa va a tener que diversificar su suministro y ahí Argentina tiene una oportunidad para exportar gas”, indicó, y mencionó acuerdos en marcha para colocar producción en el mercado europeo en los próximos años.

Finalmente, insistió en que la evolución de los precios energéticos dependerá del rumbo del conflicto: “Si se desescala, así como baja el petróleo, también va a bajar el gas”, concluyó.