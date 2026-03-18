Zendaya sorprendió en la premiere de “The Drama” al reutilizar su vestido de los Oscar 2015

La actriz eligió una prenda con valor simbólico para el evento y explicó que la decisión estuvo inspirada en una tradición clásica.

Hoy 07:11

La actriz Zendaya llamó la atención durante la premiere de The Drama al lucir el mismo vestido que había utilizado en la ceremonia de los Premios Óscar 2015.

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La elección estuvo vinculada a una idea conceptual para el evento, que tenía temática de boda. Según explicó, trabajó junto a su estilista Law Roach a partir del tradicional lema “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”, lo que la llevó a recuperar la prenda.

“Fue un momento muy importante para mí, mi comunidad y mis seres queridos, y se sintió correcto”, señaló la actriz, quien además destacó que el vestido también funciona como un traje de novia, en sintonía con la estética de la premiere.

La película, dirigida por Kristoffer Borgli, presenta a Zendaya en el papel de Emma Hardwood, una empleada de librería de Luisiana, junto a Robert Pattinson, quien interpreta a un director de museo británico. La historia sigue a una pareja que está a punto de casarse, pero cuya relación sufre un giro inesperado en los días previos a la boda.

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El filme marca una nueva colaboración entre Borgli y la productora A24, con la que ya trabajó en Dream Scenario. El director es reconocido por sus propuestas dentro de la comedia dramática psicológica, con títulos como Sick of Myself.

En paralelo, Zendaya mantiene una agenda cargada para los próximos meses. Entre sus próximos proyectos se encuentra el estreno de la tercera temporada de Euphoria, así como su participación en The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan. También se prevé su regreso en nuevas entregas de franquicias como Spider-Man: Brand New Day y Dune: Part 3.