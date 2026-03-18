Expulsaron del país a un ciudadano venezolano detenido por robo agravado

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina y contó con la intervención de la Justicia y Migraciones.

Hoy 09:33

La Policía Federal Argentina expulsó del país a un ciudadano venezolano que se encontraba detenido por el delito de robo agravado, en un operativo coordinado en el marco de lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional.

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El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con intervención del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4, que dispuso las medidas correspondientes en la causa.

El sujeto se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N°19 de Ezeiza, desde donde fue trasladado bajo un importante operativo de seguridad a cargo de la División Comisaría de Asuntos Migratorios. El operativo contó además con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones.

El traslado se realizó hasta el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde el detenido fue embarcado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad de Bogotá, Colombia.

Una vez en ese país, la comisión policial concretó la entrega del detenido mediante un procedimiento coordinado con autoridades migratorias locales. Posteriormente, el individuo fue trasladado en un vuelo de la empresa Avianca con destino final a Caracas, República Bolivariana de Venezuela, donde continuará a disposición de la Justicia.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de operativos forman parte de las políticas de control migratorio y seguridad, orientadas a la expulsión de extranjeros con antecedentes penales en el país.