Con gol de Álvarez, el Atlético de Madrid cayó ante el Tottenham de Romero, pero avanzó a cuartos de la Champions

El equipo de Diego Simeone perdió 3 a 2 ante los Spurs y cerró un global a favor de 7 a 5. El conjunto español sigue en carrera.

Hoy 19:05

Tal como se preveía tras el 5-2 de la ida, el Atlético de Madrid no la tuvo fácil en su visita a Londres. En el Tottenham Hotspur Stadium, el conjunto del Cholo Simeone empató 2-2 ante Tottenham y logró meterse en los cuartos de final de la Champions League, aunque con más sufrimiento del esperado.

El arranque fue complicado para el Aleti, que se vio superado por momentos y quedó en desventaja a los 30 minutos del primer tiempo. Allí empezó a crecer la figura de Juan Musso, que sostuvo al equipo con varias atajadas claves, incluida una intervención determinante en un mano a mano que pudo haber cambiado la historia.

En el complemento, Atlético reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de Julián Álvarez, que sacó un remate espectacular para poner el 1-1 y llegar a los ocho goles en esta edición. Con ese tanto, el equipo español parecía encaminar la serie, pero nunca logró liquidarla.

Un error de Giuliano Simeone le devolvió la ilusión a los ingleses: pérdida en salida y gol de Xavi Simons para el 2-1. Otra vez apareció Musso para evitar el tercero y sostener al equipo en un momento crítico.

El golpe definitivo llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando tras un centro de Álvarez, Dávid Hancko puso el empate que prácticamente sentenció la serie. Sobre el final, Simons volvió a marcar para Tottenham, pero ya no hubo tiempo para más.

Con este resultado, Atlético de Madrid avanzó a cuartos, donde se enfrentará a FC Barcelona, que viene de golear a Newcastle United. Un cruce de alto voltaje en Europa que promete grandes emociones.