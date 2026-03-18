La Selección Argentina jugará en La Bombonera ante Guatemala: cómo le fue en la cancha de Boca

La Albiceleste volverá a jugar en la cancha del Xeneize y repasamos el historial de los partidos.

Hoy 11:35

La Selección Argentina disputará el próximo 31 de marzo un amistoso ante Selección de Guatemala en La Bombonera, un estadio que le sienta bien a lo largo de su historia. Con Lionel Messi como emblema, el equipo nacional buscará repetir una tendencia positiva en Brandsen 805, donde supo construir una gran fortaleza.

En total, la Albiceleste jugó 36 partidos en La Bombonera, con un saldo muy favorable: 25 victorias, ocho empates y apenas tres derrotas. Estos números reflejan el peso del equipo en ese escenario, donde logró imponerse en la mayoría de sus presentaciones, tanto en amistosos como en competencias oficiales como las Eliminatorias y la Copa América.

Entre los resultados más destacados aparece la goleada 6-1 a Paraguay en 1937 por Copa América, así como también triunfos importantes como el 4-0 ante Chile en 1957 por Eliminatorias y el 4-0 frente a Haití en 2018 en la previa del Mundial. Más cerca en el tiempo, la Selección venció 3-0 a Venezuela en 2022 y 1-0 a Perú en 2024, ambos encuentros por Eliminatorias.

Sin embargo, también hubo partidos que quedaron marcados en la memoria por su impacto negativo. El más recordado es el 2-2 ante Perú en 1969, resultado que dejó a Argentina sin Mundial en México 1970. A eso se suma una de las derrotas más recientes, el 0-2 frente a Uruguay en 2023, en un duelo correspondiente a las Eliminatorias y con Marcelo Bielsa en el banco rival.

A lo largo de las décadas, La Bombonera se transformó en un escenario habitual para la Selección, con resultados que en su mayoría acompañaron. Ahora, ante Guatemala, el equipo buscará seguir estirando su historial positivo y llegar de la mejor manera a su próximo desafío internacional.