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Preocupación en Maco: vecinos alertan que obras de drenaje afectan viviendas y terrenos

Según indicaron a través del WhatsApp de las Noticias (3855795000), provocan anegamientos y complicaciones.

Hoy 19:31
maco agua crecida

Vecinos de la localidad de Maco manifestaron su creciente preocupación por las obras de drenado de agua provenientes del barrio Parque del Río IV, actualmente en construcción.

Según denunciaron, estos trabajos estarían generando consecuencias directas sobre sus viviendas y terrenos aledaños, provocando anegamientos y complicaciones en la vida cotidiana.

Los habitantes de la zona advirtieron que el avance de estas obras estaría modificando el curso natural del agua, derivando en acumulaciones que impactan de lleno en sus propiedades.

En ese contexto, solicitaron la intervención urgente de las autoridades para evaluar la situación, implementar soluciones y evitar mayores daños en el sector.

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