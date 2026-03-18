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Marco Trungelliti habló tras consagrarse en Kigali: “Mentalmente fue muy importante”

Luego de ganar el Challenger de Ruanda, el santiagueño Marco Trungelliti analizó su presente, su paso por la Copa Davis y sus objetivos en el circuito.

Hoy 20:09
Marco Trungelliti

Tras su consagración en el Challenger de Ruanda, Marco Trungelliti dialogó con El Clásico por Radio Panorama y dejó interesantes reflexiones sobre su actualidad en el tenis profesional, destacando el impacto que tuvo su reciente participación en la Copa Davis.

“Lo de la Davis en lo personal fue un resultado negativo, no me enorgullece ni un poco, pero me ayudó a crecer, sobre todo en lo competitivo. Gracias a eso termino venciendo en el Challenger de Ruanda, mentalmente fue muy importante”, expresó el santiagueño.

Además, el tenista hizo hincapié en lo exigente que es el circuito: “El tenis es muy resultadista. Con los cambios en el sistema, se premia mucho al que gana o llega a la final, pero de ahí para abajo la puntuación es baja. Hay mucha diferencia entre el campeón y un semifinalista”.

En ese sentido, también se refirió a su presente en el ranking y sus aspiraciones: “El hecho de estar cerca del puesto 100 y con proyección de poder estar más arriba va a depender de las performances en los siguientes torneos”, explicó.

Por último, Trungelliti contó cómo seguirá su calendario: “Ahora paso dos semanas en casa y después arranco de nuevo la competencia. Seguiremos viendo cómo va la máquina”, cerró, enfocado en seguir creciendo en el circuito internacional.

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