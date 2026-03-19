“Hay una persona que se llevó a la nena”: habló el ministro de Seguridad de Córdoba tras la aparición de Esmeralda

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la niña E.P.L., de dos años, fue hallada “sana y salva” y se encuentra “clínicamente estable”, tras el operativo que culminó este jueves en Cosquín.

Hoy 12:48

En conferencia de prensa, el funcionario evitó adelantar conclusiones sobre lo ocurrido y remarcó que los detalles serán brindados por la fiscalía. “No tenemos detenidos. La fiscal va a dar precisiones de la causa y del estado de la niña”, sostuvo.

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Quinteros señaló que, según los primeros indicios, la menor habría sido trasladada y luego dejada cerca del lugar de donde había desaparecido. “Hay una persona que se llevó a la nena y la volvió a dejar a unos 200 metros. O es alguien muy cercano o tomó esa decisión”, afirmó, aunque pidió no especular sobre las circunstancias del hecho.

El ministro destacó el momento del hallazgo y el accionar policial. “Nos avisan que en un campo la ven aparecer, la nena se cruza y se queda parada. Un policía baja y la abraza. Quiero resaltar ese coraje y compromiso de la Policía de Córdoba”, expresó.

En cuanto al estado de salud, indicó que la menor “está bien, se la ve bien” y luego confirmó, tras información médica, que se encuentra “clínicamente estable”. Además, señaló que, por las condiciones en que fue encontrada, “no estuvo las 24 horas en el lugar” y estimó que habría permanecido “alrededor de dos horas a la intemperie”.

Quinteros también hizo referencia al impacto emocional del caso. “Fue un momento muy duro. Las horas jugaban en contra y la angustia crecía”, señaló, y agregó que la niña ya pudo reencontrarse con su padre. “Está con su papá, pudo abrazarlo”, indicó.

Sobre la familia, informó que la madre se encontraba “muy conmocionada” y bajo asistencia médica, mientras que el padre vivió el reencuentro con “mucha emoción”.

El funcionario subrayó además la coordinación del operativo, que incluyó la activación de la Alerta Sofía y el trabajo conjunto con fuerzas provinciales y nacionales. “La presión inmediata y el despliegue en rutas y calles contribuyeron”, afirmó, y agradeció la colaboración de autoridades locales, provinciales y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Finalmente, reiteró que la investigación sigue en curso y pidió prudencia. “Lo importante es que E.P.L. está bien. No quiero entrar en hipótesis en este momento”, concluyó.