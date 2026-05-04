Dejaron afuera de la conferencia a TN y Adorni aseguró "bajo ningún gobierno hubo tanta libertad de prensa"

Los controles aumentaron en Balcarce 50. Se prohibió la circulación por los pasillos y el Patio de las Palmeras.

Hoy 11:51

Tras más de diez días con el acceso vedado para periodistas, el Gobierno habilitó nuevamente la sala de prensa de Balcarce 50. Sin embargo, los acreditados de TN y eltrece no pudieron ingresar.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes la implementación de “nuevos protocolos” para el acceso de la prensa a la Casa Rosada y aclaró que la medida responde a una decisión de Casa Militar, organismo encargado de la seguridad del edificio y del presidente Javier Milei.

“Que hayamos hecho el esfuerzo para reabrir hoy la sala demuestra que queremos que estén presentes, compartiendo y realizando preguntas, retomando una normalidad que no debió haberse perdido. Este es un primer paso; decidí encabezar la conferencia para restablecer el funcionamiento del espacio”, expresó durante su exposición.

Consultado nuevamente sobre las restricciones, Adorni explicó que los protocolos serán evaluados de manera progresiva: “Casa Militar irá revisando y ajustando las medidas a medida que compruebe que los controles funcionan y que no existe riesgo de nuevas filmaciones, siempre en función de lo que considere seguro para el Presidente”.