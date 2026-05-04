Dejaron afuera de la conferencia a TN y Adorni aseguró "bajo ningún gobierno hubo tanta libertad de prensa"

Los controles aumentaron en Balcarce 50. Se prohibió la circulación por los pasillos y el Patio de las Palmeras.
Tras más de diez días con el acceso vedado para periodistas, el Gobierno habilitó nuevamente la sala de prensa de Balcarce 50. Sin embargo, los acreditados de TN y eltrece no pudieron ingresar.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes la implementación de “nuevos protocolos” para el acceso de la prensa a la Casa Rosada y aclaró que la medida responde a una decisión de Casa Militar, organismo encargado de la seguridad del edificio y del presidente Javier Milei.
“Que hayamos hecho el esfuerzo para reabrir hoy la sala demuestra que queremos que estén presentes, compartiendo y realizando preguntas, retomando una normalidad que no debió haberse perdido. Este es un primer paso; decidí encabezar la conferencia para restablecer el funcionamiento del espacio”, expresó durante su exposición.
Consultado nuevamente sobre las restricciones, Adorni explicó que los protocolos serán evaluados de manera progresiva: “Casa Militar irá revisando y ajustando las medidas a medida que compruebe que los controles funcionan y que no existe riesgo de nuevas filmaciones, siempre en función de lo que considere seguro para el Presidente”.