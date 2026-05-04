Tucumán: mujer se cayó de su caballo en la alta montaña y necesitaron de un helicóptero para evacuarla

El hecho ocurrió en San José de Chasquivil, departamento de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán. Debido al complicado acceso a la zona, la mujer fue asistida y trasladada de urgencia.

Hoy 12:29

Una directora de una escuela rural de alta montaña fue asistida mediante un operativo de aeroevacuación sanitaria luego de sufrir un accidente mientras se desplazaba a caballo en una zona de difícil acceso del interior tucumano.

El episodio ocurrió en San José de Chasquivil, donde la mujer, de 52 años y máxima autoridad de una institución educativa local, sufrió una caída que le provocó un traumatismo severo en la rodilla.

Según informaron fuentes sanitarias, presentaba dolor intenso, inflamación e imposibilidad para caminar, aunque se encontraba lúcida y con signos vitales estables al momento de la primera atención.

Ante la complejidad del terreno y la urgencia del cuadro, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo de Luis Medina Ruiz, activó un operativo de aeroevacuación (MEDEVAC) que permitió el rápido acceso del equipo médico al lugar. La misión fue encabezada por el doctor Mario Nieva, acompañado por el enfermero Mario Filomeno, quienes realizaron la estabilización inicial de la paciente.

El traslado aéreo se concretó en helicóptero hasta el servicio de emergencias 107, desde donde la mujer fue derivada posteriormente a la Clínica Mayo para su evaluación y tratamiento especializado.



