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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 24º
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Sede confirmada para la final del Torneo Apertura: se jugará en el Kempes de Córdoba

El duelo que definirá al campeón del certamen local se disputará en la capital cordobesa, el domingo 24 de mayo.

Hoy 13:13

El Torneo Apertura 2026 ya tiene definido el escenario para su gran final. La AFA resolvió que el partido por el título se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

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La decisión fue tomada este lunes, horas después de que quedaran confirmadas las llaves de los octavos de final. En esta oportunidad, el encuentro decisivo no se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, sino en la capital cordobesa.

En los últimos años, el estadio santiagueño fue sede de la mayoría de las finales del fútbol argentino, consolidándose como uno de los escenarios más elegidos para este tipo de definiciones. Sin embargo, esta vez las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino optaron por trasladar la final al Mario Alberto Kempes.

La última final disputada en el Mario Alberto Kempes fue en marzo de 2024, cuando River venció por 2-1 a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, con el equipo entonces dirigido por Martín Demichelis.

Mientras tanto, la AFA también trabaja en la organización de los cruces de octavos de final del Apertura. Si bien aún no fueron confirmados los horarios, ya existe un primer borrador con la distribución de los partidos entre sábado y domingo.

Así se jugarían los octavos de final

Parte alta del cuadro

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) | Domingo
Rosario Central (4º B) vs. Independiente (5º A) | Domingo
River (2º B) vs. San Lorenzo (7º A) | Domingo
Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6º B) | Domingo

Parte baja del cuadro

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8º A) | Sábado
Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado
Boca (2º A) vs. Huracán (7º B) | Sábado
Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) | Sábado

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