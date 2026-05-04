El gobernador Elías Suárez inauguró importantes obras en el departamento Loreto

Las mejoras incluyeron refacciones integrales, equipamiento y conectividad; además, se entregaron viviendas sociales y se anunciaron nuevas obras en la región.

Hoy 13:08

El gobernador Elías Suárez inauguró este lunes por la mañana las obras de refacción y puesta en valor de los edificios de la Escuela N° 490 “Virgen de Luján” y del Jardín de Infantes Anexo N° 510 “Pequeños Gigantes”, en la localidad de Puesto de Suárez, departamento Loreto. En ese marco, destacó que “la educación tiene que ser el motor de desarrollo de nuestra comunidad”.

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Durante la jornada también se concretó la entrega de viviendas sociales, construidas con fondos provinciales y la colaboración de la Municipalidad de Loreto y organizaciones no gubernamentales de la zona. Participaron de las actividades el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; ministros del gabinete provincial; autoridades educativas y el intendente Ramón González, entre otros funcionarios.

Tras el corte de cintas, el mandatario dejó formalmente habilitadas las renovadas instalaciones junto al director Facundo Zalazar, con quien recorrió los espacios reacondicionados. La escuela primaria cuenta con 21 alumnos, mientras que en el nivel secundario asisten 7 estudiantes en turno tarde. El edificio dispone de seis aulas, dirección, baños, cocina, comedor y patio cubierto. En tanto, el jardín alberga 13 alumnos en salas de 4 y 5 años, con infraestructura compuesta por dos salas, dirección, cocina, sanitarios y patio con juegos. Ambos establecimientos cuentan con mobiliario completo, material didáctico y acceso a internet.

En el acto, Suárez también entregó bustos de Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges, y anunció nuevas obras, entre ellas la remodelación de la planta de agua potable en El Hoyón (Atamisqui) y trabajos en el canal San Martín, que incluyen acondicionamiento de caminos, pasarelas y reparación de compuertas.

El director del establecimiento dio la bienvenida y expresó: “Hoy abrimos las puertas a nuevas oportunidades y sueños, porque estas mejoras nos permitirán avanzar con calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, al tiempo que agradeció la inversión en educación pública. Por su parte, el gobernador ratificó que la educación es una política central, destacando que se destina cerca del 40% del presupuesto provincial al área, superando lo establecido por la Constitución.

Asimismo, remarcó las inversiones en infraestructura y conectividad, señalando que durante el último año todas las escuelas de la provincia fueron conectadas a internet, garantizando igualdad de acceso. También valoró el rol docente y mencionó cambios en el sistema de designaciones, priorizando a docentes que residen en las comunidades donde trabajan.

Viviendas sociales

Como parte de la agenda oficial en Loreto, el ministro de Desarrollo Social, Hugo Niccolai, dejó inauguradas cinco viviendas sociales en la ciudad cabecera. Las unidades habitacionales fueron ejecutadas por la Municipalidad local junto a distintas organizaciones civiles. El acto simbólico se realizó en el domicilio de la familia Navarro, en el barrio El Remanso, con la presencia del intendente González.