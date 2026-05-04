A la espera del último clasificado, así se jugarán los octavos de final del Torneo Apertura

Con 15 de 16 clasificados, la Liga Profesional informó los días de cada duelo de playoffs.

Hoy 13:09

Los playoffs del Torneo Apertura 2026 están cada vez más cerca y la AFA definió este lunes los días en los que se disputarán los octavos de final, aunque todavía resta confirmar los horarios de cada uno de los partidos.

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Tras una reunión de directivos, la Liga Profesional dejó diagramada la primera instancia de eliminación directa. La llave en la que aparece Boca se jugará el sábado 9 de mayo, mientras que el sector del cuadro donde está River tendrá acción el domingo 10.

Cabe remarcar que Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata tienen garantizado jugar todas las instancias como locales hasta la final, ya que fueron los ganadores de sus respectivas zonas. El partido decisivo por el título se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

El cuadro ya está prácticamente definido, con 15 de los 16 clasificados confirmados. El único lugar que aún resta resolver es el octavo puesto de la Zona A, que por ahora ocupa Unión de Santa Fe.

Qué falta definirse

El último cupo disponible puede cambiar de dueño este lunes. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia de Mendoza y necesita ganar para alcanzar en puntos a Unión. Sin embargo, no le alcanza con cualquier triunfo: deberá imponerse por dos goles o más para superarlo por diferencia de gol.

Por otro lado, Vélez todavía cuenta con chances matemáticas de quitarle a Boca el segundo puesto de la Zona A cuando enfrente a Newell’s en el José Amalfitani. De todos modos, el escenario es muy difícil: el Xeneize tiene +13 de diferencia de gol y el Fortín llega con +6, por lo que los de Barros Schelotto deberían ganar por siete goles o más.

En ese contexto, Boca quedaría como 2º de la Zona A y enfrentaría a Huracán en octavos de final.

Así se jugarían los octavos de final

Parte alta del cuadro

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B) | Domingo 10, con horario a confirmar.

Rosario Central (4º B) vs. Independiente (5º A) | Sábado 9, con horario a confirmar.

River (2º B) vs. San Lorenzo (7º A) | Domingo 10, con horario a confirmar.

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6º B) | Domingo 10, con horario a confirmar.

Parte baja del cuadro

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8º A) | Domingo 10, con horario a confirmar.

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado 9, con horario a confirmar.

Boca (2º A) vs. Huracán (7º B) | Sábado 9, con horario a confirmar.

Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) | Sábado 9, con horario a confirmar.