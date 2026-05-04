Adorni: "Afronté yo mismo los gastos de mis viajes, no los financió un tercero"

El Gobierno habilitó el ingreso de periodistas a Casa Rosada y Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa.

Hoy 11:56

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa en la Casa Rosada que solo brindará explicaciones ante la Justicia respecto de las causas que lo involucran y que informará su patrimonio una vez que venza el plazo de su última declaración jurada. Sus declaraciones se producen en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en un escenario donde el oficialismo busca recuperar la centralidad frente a las críticas de la oposición.

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En ese marco, el funcionario fue enfático al marcar límites sobre sus respuestas públicas: “Ya di explicaciones, y si tuviera que dar más las daré en el único ámbito competente, la Justicia”. Además, subrayó que no responderá sobre aspectos específicos debido a que existe una investigación en curso, y remarcó que el Gobierno respeta la división de poderes y no interferirá en el proceso judicial.

Adorni también se refirió a las denuncias en su contra relacionadas con viajes de alto costo y la adquisición de inmuebles en los últimos años. “Ya di las explicaciones que tenía que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados el miércoles pasado”, afirmó, al tiempo que reiteró que cualquier ampliación de información será canalizada exclusivamente en sede judicial.

Ante consultas de la prensa, insistió en que los gastos de sus viajes fueron afrontados con fondos propios y negó irregularidades: aseguró que no se trató de viajes financiados por terceros ni de obsequios, y que el Estado no asumió ningún costo vinculado a sus desplazamientos personales.