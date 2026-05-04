Francisco Bonacina: “El intendente tiene que levantarse del escritorio y recorrer los barrios”

El precandidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico dialogó con Radio Panorama y habló sobre sus propuestas en materia de centros vecinales, tránsito, transporte público, espacios barriales y cultura.

Hoy 12:31

El precandidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico, Francisco Bonacina, visitó los estudios de Radio Panorama y dialogó con el programa Buen Día Santiago, donde se refirió al trabajo territorial que viene realizando en distintos barrios de la ciudad y a los principales proyectos que busca impulsar.

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Durante la entrevista, Bonacina remarcó que desde el inicio de su precandidatura comenzó a recorrer los barrios para escuchar de cerca las necesidades de los vecinos. En ese sentido, sostuvo que su objetivo es que ese relevamiento no quede solamente en una propuesta electoral.

“Desde el día uno he empezado a salir a los barrios. Si llego a ser elegido, voy a volcar todo lo que uno va recibiendo de la gente: las necesidades, los problemas y las prioridades. Y si no salgo elegido, quiero dejar ese trabajo a quien corresponda para que no quede en la nada”, expresó.

Entre los reclamos que recibe en sus recorridas, mencionó problemáticas como basurales, calles rotas, falta de cloacas, deficiencias en el alumbrado y distintas situaciones que afectan la vida diaria de los vecinos.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la refuncionalización de los centros vecinales, a los que definió como una herramienta clave para recuperar la participación barrial. “Quiero volver a darle participación al barrio. Los centros vecinales tienen que funcionar como un mini municipio, donde el intendente se comunique periódicamente con cada referente barrial”, señaló.

En esa línea, consideró que el municipio debe tener un contacto más directo con los vecinos y no depender únicamente de informes internos. “El intendente tiene que tomarse el trabajo de levantarse del escritorio y recorrer. Ese es un punto fundamental”, afirmó.

Bonacina también habló sobre la necesidad de reactivar actividades deportivas y sociales en los barrios, especialmente para los jóvenes. En ese sentido, propuso recuperar los interbarriales y aprovechar espacios verdes para actividades comunitarias. “Hay que volver a reactivar el barrio en sí, que la municipalidad no esté lejana”, remarcó.

Otro de los temas abordados fue el ordenamiento del tránsito en la ciudad. El precandidato planteó la creación de un sistema de estacionamiento municipal, con una modalidad digital y tarifas diferenciadas según las zonas. Según explicó, esta medida permitiría descongestionar el centro y ordenar la circulación.

“Tenemos que empezar a cambiar algunas costumbres. El santiagueño está muy acostumbrado a dejar el vehículo en la vereda o frente al lugar al que va. Hay cosas que vamos a tener que ir modificando”, indicó.

Además, sostuvo que será necesario aplicar controles y multas ante las infracciones de tránsito. “Aunque sea impopular, vamos a tener que empezar a aplicar multas. Hay muchas cosas que se pueden mejorar”, afirmó.

Sobre el transporte público de pasajeros, Bonacina aseguró que se debe revisar la relación con las empresas prestatarias y actualizar recorridos, frecuencias y condiciones de las unidades. “No podemos seguir teniendo los mismos recorridos de hace 20 años. La ciudad ha crecido muchísimo”, remarcó.

En ese punto, señaló que el municipio debe exigir mejoras concretas. “¿Quiere seguir trabajando? Perfecto, pero mejorame el recorrido, mejorame las unidades y mejorame la frecuencia”, sostuvo.

En otro tramo, hizo referencia a proyectos vinculados con el perfil cultural de la ciudad. Planteó la necesidad de jerarquizar a los artistas santiagueños, artesanos y expresiones locales, especialmente teniendo en cuenta la identidad de la Madre de Ciudades.

“Hay que reflotar y jerarquizar a los artistas nacidos en Santiago, a los artesanos y a quienes realmente hacen cosas típicas de nuestra provincia”, expresó.

Finalmente, Bonacina habló sobre su decisión de incursionar en política y aseguró que busca aportar desde su experiencia y vocación de servicio. “Creo que es el momento de largarme a la cancha y tratar de hacer en mayor cantidad un bien para la gente”, concluyó.