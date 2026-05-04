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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 21º
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De Termas a Nueva York: dos santiagueños viajan en Kangoo rumbo al Mundial

Con una Kangoo y mucha ilusión, la pareja santiagueña partió rumbo a Estados Unidos para cumplir su sueño mundialista.

Hoy 12:03

Eugenia Ricci y Gastón Jaimerena, dos jóvenes comerciantes de Termas de Río Hondo, iniciaron un viaje rumbo a Nueva York con el objetivo de vivir el Mundial 2026.

La particularidad de la aventura es que la realizan a bordo de una Kangoo, con la que recorrerán miles de kilómetros atravesando distintos países.

Con entusiasmo y pasión por el fútbol, los santiagueños buscan cumplir el sueño de llegar al evento deportivo más importante del mundo, llevando consigo el orgullo de sus raíces.

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