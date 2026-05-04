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Policiales

Conmoción en La Banda: un hombre ingresó sin signos vitales al CISB

La muerte del hombre que residía en el barrio Los Álamos II ocurrió a última hora del domingo.

Hoy 12:10
CISB

El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras estaba siendo trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Centro Integral de Salud Banda (CISB).


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De acuerdo con el informe policial, el hombre fallecido de 58 años, identificado como Carlos Alberto Rodríguez, ingresó al centro de salud a las 21:35, dónde el personal médico que estaba de guardia realizaron las maniobras de reanimación (RCP), pero lamentablemente para la víctima no se pudo revertir el cuadro. Según el profesional médico, los síntomas del hombre eran compatibles con un infarto.

Ante el hecho sucedido, los efectivos policiales se hicieron presentes en el centro asistencial para gestionar las actuaciones legales correspondientes. Luego el médico de policía de turno examinó el cuerpo y confirmó que el deceso fue por causas naturales.

Tras una entrevista a Matías Rodríguez, quién es hijo del fallecido, se pudo saber que el padre ya venía con diversas complicaciones de salud.

Se elevaron las actuaciones al fiscal de turno, Dr José Piña, quién fue informado de los pormenores del hecho y ordenó el cierre de las diligencias de rigor.


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