Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 24º
X
Espectaculos

Bizarrap, Lionel Messi y Franco Colapinto: el encuentro de los tres referentes argentinos en Miami

El productor y sponsor del piloto de Alpine se hizo presente y se sumó al encuentro con Messi.

Hoy 12:44

El productor argentino Bizarrap protagonizó un encuentro de alto impacto junto a Lionel Messi y el piloto Franco Colapinto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Considerado una de las figuras más influyentes de la música global, Bizarrap asistió a la carrera y no pasó desapercibido.

En el paddock, el creador de las exitosas “BZRP Music Sessions” coincidió con Messi, ícono del fútbol mundial, cuando fue a saludar a Colapinto en el GP de Miami.

La imagen de los tres referentes argentinos en un mismo evento generó furor en redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.


TEMAS Franco Colapinto

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías
  2. 2. Una joven de 23 años denunció por abuso sexual a un compañero de trabajo
  3. 3. Violencia en un boliche santiagueño: un joven fue brutalmente golpeado y dos policías resultaron heridos
  4. 4. Las series coreanas que llegan a Netflix en mayo de 2026
  5. 5. Barrio Almirante Brown: un automovilista chocó a una trabajadora de delivery y se dio a la fuga
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT