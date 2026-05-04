Bizarrap, Lionel Messi y Franco Colapinto: el encuentro de los tres referentes argentinos en Miami

El productor y sponsor del piloto de Alpine se hizo presente y se sumó al encuentro con Messi.

Hoy 12:44

El productor argentino Bizarrap protagonizó un encuentro de alto impacto junto a Lionel Messi y el piloto Franco Colapinto.

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Considerado una de las figuras más influyentes de la música global, Bizarrap asistió a la carrera y no pasó desapercibido.

En el paddock, el creador de las exitosas “BZRP Music Sessions” coincidió con Messi, ícono del fútbol mundial, cuando fue a saludar a Colapinto en el GP de Miami.

La imagen de los tres referentes argentinos en un mismo evento generó furor en redes sociales y se volvió viral en cuestión de minutos.



